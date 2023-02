Voti e pagelle Inter-Udinese 3-1: nerazzurri con il passo Champions

Buona prova dei nerazzurri che portano a casa tre punti vitali per la corsa all’Europa che conta

L’Inter batte l’Udinese per 3 a 1 grazie a una prova di sostanza. Nerazzurri che riescono a sbloccare il risultato con il rigore di Lukaku al 20’; il vantaggio però è solo momentaneo, poiché al 43’ sarà Lovric, in contropiede, a firmare la rete del pareggio dei friulani. Il timore di una nuova “x” per gli uomini di Inzaghi si fa sempre più grande, ma al 73’ ci pensa Mkhitaryan a riportare in vantaggio i suoi. Il match viene, infine, messo in cassaforte da Lautaro al minuto 89.

Partita più che positivo per i nerazzurri che, nonostante qualche spazio di troppo lasciato agli avversari, attaccano con costanza e ordine verso la porta di Silvestri. Bianconeri che hanno il grande merito di non mollare mai la presa anche quando i conti sembravano chiusi; in ripartenza si rivelano pericolosissimi ma anche poco precisi.

Migliori e Peggiori Inter

MIGLIORI

Mkhitaryan 7,5: strappi importanti, quando servono. Sua la rete che indirizza il match.

D’ambrosio 6,5: stagione dalle poche apparizioni, ma quando serve è sempre pronto. Delizioso l’assist per Lautaro.

Dimarco 6,5: galoppate costanti sulla fascia e assist al bacio per il collega armeno.

Lautaro 6,5: sentenza. Entra con la solita garra, sbaglia un goal non da lui ma si rifà pochi istanti dopo mettendo il match al sicuro.

Dumfries 6,5: non spinge moltissimo ma usa molto bene il fisico nei contrasti corpo a corpo, specie in fase di copertura.

PEGGIORI

Dzeko 5,5: sempre pronto a ripulire il gioco con maestria; poco lucido nella grande occasione che gli capita, uno come lui deve metterla dentro.

Migliori e Peggiori Udinese

MIGLIORI

Lovric 7: tanta presenza in mezzo al campo e una rete molto bella.

Pereyra 6,5: grande tecnica e tanta corsa, con le sue qualità è sempre nel vivo del gioco.

Silvestri 6,5: para un rigore che per sua sfortuna viene cancellato; per il resto grida presente finché può.

PEGGIORI

Success 5: fa e disfa allo stesso tempo; si crea lo spazio con grande agilità ma è poco cattivo sotto porta.

Becao 5: disorientato; capisce poco di ciò che gli accade intorno.

Bijol 5,5: risucchiato dal tornado argentino, dopo una prestazione tutto sommato discreta.