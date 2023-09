Voti e pagelle Inter-Sassuolo 1-2: un super Berardi stende i nerazzurri

Primo giro a vuoto dell’Inter che viene rimontata e sconfitta da un grande Sassuolo

Match antipatico per i nerazzurri che non riescono a chiudere i conti e vengono messi ko dagli uomini di Dionisi. La manovra dell’Inter è spesso bloccata da un pressing efficace dei neroverdi ma soprattutto da un blocco difensivo solidissimo. Il Sassuolo, invece, riesce a muovere bene la palla negli spazi facendo correre spesso a vuoto i padroni di casa. Ad aprire e illudere i tifosi della beneamata, portandola in vantaggio, è Dumfries al 46’. Nella ripresa al Sassuolo bastano 9 minuti per ribaltare le sorti della partita e tornare a casa con i 3 punti. Le reti portano la firma di Bajrami al 54’ e Berardi al 63’.

Migliori e peggiori Inter

MIGLIORI

Dumfries 7: corre come un pazzo per tutto il match; oltre il goal è decisamente l’uomo più pericoloso dei suoi.

Acerbi 6: come sempre lascia tutto in campo, quando può si lancia anche in avanti.

PEGGIORI

Sommer 4,5: errore gravissimo sul primo goal del Sassuolo.

Mikhitaryan 5,5: molto palloni persi e troppo leggero su Berardi nell’azione del goal.

Frattesi 5,5: con il suo ingresso non incide, spreca anche un’ottima occasione davanti al portiere.

Darmian 5,5: troppi errori banali in fase di possesso.

Migliori e peggiori Sassuolo

MIGLIORI

Berardi 8: letteralmente imprendibile; goal, assist e interdizione. Una partita perfetta.

Consigli 7: con una parata straordinaria su Frattesi mette lo zampino sulla vittoria.

Boloca 7: ferma qualsiasi cosa passi dalla sua zona: diga.

Erlic 6,5: con il suo fisico riesce a domare l’attacco nerazzurro.

Laurienté 6,5: tanti palloni passano dai suoi piedi e lui con grande sicurezza tenta sempre l’uno contro uno. Vera spina nel fianco.

PEGGIORI

Vina 5: letteralmente travolta da Dumfries.