Voti e Pagelle Inter-Sampdoria 3-0: successo netto dei nerazzurri

Vittoria di spessore per i nerazzurri che con grande maturità portano a casa i 3 punti

Match che non lascia spazio a troppi commenti con l’Inter in grado di imporre il proprio ritmo fin dalle prime battute. Gli uomini di Stankovic mettono in campo tanta cattiveria agonistica e tanta voglia di fare, elementi che però non bastano a contrastare l’organizzazione di gioco dei padroni di casa. Le reti portano le firme di De Vrij (minuto 21), Barella (minuto 44) e Correa (minuto 73).

Altro successo per gli uomini di Inzaghi che sembrano aver definitivamente lasciato alle spalle il periodo buio. Partita convincete sotto tanti punti di vista e gestita in modo ottimale in tutta la sua durata.

Migliori e Peggiori Inter

MIGLIORI

Barella 7,5: fa un goal di pregevole fattura; per il resto “solita” partita totale.

De Vrij 7: segna la rete del vantaggio e annulla in modo eccelso le due punte della Samp;

Calhanoglu 7: sembrava un esperimento vista l’assenza di Brozovic, ormai è una realtà. Da regista riesce a dipingere calcio con una naturalezza incredibile.

Bastoni 6,5: assist al bacio per Barella e concentrazione massima.

Correa 6,5: finalmente un acuto alla sua maniera.

PEGGIORI

Nessuno.

Migliori e Peggiori Sampdoria

MIGLIORI

Rincon 6: l’unico che riesce a tenere i ritmi dei nerazzurri.

Audero 6: limita quanto può i danni; incolpevole sui goal subiti.

PEGGIORI

Ferrari 4,5: totalmente in balia dell’attacco nerazzurro.

Gabbiadini 5: girovaga per il campo senza meta.

Colley 5: quasi sempre fuori tempo.