Voti e Pagelle Inter-Roma 3-1: prova di forza dei nerazzurri

Termina per tre reti a uno il big match tra Inter e Roma; nerrazzurri che domano gli uomini del grande ex condottiero José Mourinho. Match che parte subito forte, con grande intensità e frequenti ribaltamenti di fronte. In una fase di apparente stallo, al 30’ minuto, sono i nerazzurri a interrompere l’equilibrio, grazie a un repentino recupero di palla, nella propria metà campo, si distendono in verticale e concludono a rete con il perfetto inserimento di Dumfries. Passati in vantaggio, gli uomini di Inzaghi, iniziano a fare la voce grossa coprendo molto bene il campo e sfruttando con continuità gli inserimenti degli esterni. Ed è proprio dall’inserimento di Perisic, al minuto 40, che nasce lo splendido goal del raddoppio firmato da Brozovic. Roma che resta così di sasso, a poco serve la parvenza di reazione a inizio ripresa poiché Lautaro, al 52’, firma con un colpo di testa, da calcio d’angolo, la rete del KO tecnico. Tuttavia, i giallorossi trovano il goal della bandiera con un bel tiro sotto l’incrocio di Mkhitaryan al minuto 85. Inter che con questa vittoria, in attesa delle partite di domani, si riprende la vetta della classifica.

Migliori e Peggiori Inter

MIGLIORI

Calhanoglu 8: disputa una partita a dir poco perfetta; firma due assist e copre con grande determinazione ogni zona del campo: totale.

Brozovic 7: il solito metronomo in mezzo al campo, gestisce tutto alla perfezione e per non farsi mancare nulla mette a segno un goal da cineteca.

Dumfries 7: parte piano ma una volta ingranata la marcia è difficile fermare. Splendido l’inserimento sul goal del vantaggio.

Lautaro 7: dopo un momento di opacità è ritornato alla grande e a quanto pare non ha intenzione di fermarsi. Grande intensità e cattiveria agonistica alle stelle; in questo stato può fare coppia con tutti.

Dimarco 7: è la mossa a sorpresa di Inzaghi e lui non lo tradisce; pulitissimo e attento in fase di copertura, estremamente efficace palla al piede grazie al suo stupefacente piede sinistro.

PEGGIORI

Nessuno.

Migliori e Peggiori Roma

MIGLIORI

Mkhitaryan 6,5: primo tempo sottotono probabilmente anche a causa del ruolo di vertice basso di centrocampo; nel secondo tempo avanza di qualche metro e ritrova un minimo di smalto e certezza. Molto bello il goal che tuttavia non serve a nulla.

Shomurodov 6: tocca pochissimi palloni ma, quantomeno, ha il merito di aver firmato l’assist per il goal della bandiera.

PEGGIORI

Mancini 5: si dispera per un goal sbagliato su cui poteva fare decisamente meglio, per il resto non riesce mai a trovare il tempo sugli attaccanti nerazzurri.

Oliveira 5: totalmente fagocitato dal centrocampo nerazzurro. Mai in partita.

El Shaarawy 5: partita totalmente anonima; mai uno spunto, una giocata o un tiro in porta.