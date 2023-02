Voti e pagelle Inter-Porto 1-0: vittoria “fisica” dei nerazzurri

L’Inter batte un rocciosissimo Porto dimostrando carattere e pazienza nel giro palla

Nerazzurri che escono vittoriosi per 1 a 0 da una vera e propria battaglia con il Porto. Gli uomini di Inzaghi, quasi sempre con il pallino del gioco in possesso, dimostrano grande caparbietà e lucidità nei momenti chiave. Nonostante il grande pressing del primo tempo e qualche ripartenza, i portoghesi non riescono a portare con costanza uomini nella metà campo dell’Inter. La partita si rivela molto dura e parecchio spigolosa per Barella e compagni, tanto che il muro portoghese viene abbattuto solo al minuto 86 da Romelu Lukaku.

Inter che con questa vittoria si mette in condizione di avere due risultati su tre per il ritorno in Portogallo; tuttavia, questo non dovrà portare cali di concentrazione vista la grande tenacia degli uomini di Conceição.

Migliori e Peggiori Inter

MIGLIORI

Lukaku 7,5: ritrova la via del goal nella serata giusta; poco per volta sta ritornando il giocatore che avevamo conosciuto.

Onana 7,5: poche parate, ma vitali. Come un felino risponde presente nel momento del bisogno.

Barella 7: dopo un primo tempo in cui gira a vuoto, nel secondo ritrova le distanze e gioca un finale di gara perfetto.

Darmian 6,5: primo tempo impeccabile dell’esterno italiano, nel secondo meno discese ma disciplina massima.

Calhanoglu 6,5: cuore, grinta e piedi; non si può chiedere di più al turco.

PEGGIORI

Dzeko 5,5: macchinoso e, stranamente, poco lucido.

Migliori e Peggiori Porto

MIGLIORI

Diego Costa 6,5: primo tempo esaltante, sfodera due parate essenziali per i suoi.

Joao Mario 6,5: preciso e puntale in fase difensiva.

Pepe 6: tiene a bada, di mestiere, il duo d’attacco nerazzurro.

PEGGIORI

Otavio 5: la mette sul piano della rissa sin dalle prime battute, per un po’ l’effetto è quello desiderato ma alla fine ha la peggio prendendo un rosso, per doppio giallo, sacrosanto.

Galeno 5,5: tenta qualche galoppata, ma le preoccupazioni in fase difensiva sono troppe e non riesce a mettere una pezza.

Taremi 5,5: prova a metterci del suo con le poche palle a disposizione ma l’intensità, rispetto ai compagni, è bassa.