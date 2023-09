Voti e pagelle Inter-Milan 5-1: tripudio nerazzurro

Dominio della banda di Inzaghi che mette ko i cugini rossoneri con un netto e schiacciante 5 a 1

Attesa, ripartenza e gestione; il delitto perfetto è compiuto. L’Inter domina il derby di Milano e si prende il primo posto in solitaria. Un Milan troppo legato al possesso palla non trova varchi e si lascia perforare con troppa facilità dall’attacco nerazzurro.

Bastano cinque minuti agli uomini di Inzaghi per muovere il punteggio; a siglare la rete del vantaggio ci pensa Mkhitaryan. Dopo una lunga fase di possesso palla in favore del Milan è ancora una volta l’Inter, al 38’, a trovare la via del goal grazie a una vera e propria perla di Thuram. Nella ripresa il tenore del match non varia, con i nerazzurri che coprono il campo e gli uomini di Pioli che girano palla alla ricerca del varco giusto. Il goal che accorcia le distanze arriva al 57’, grazie a un recupero palla e alla seguente verticalizzazione che manda Leao a rifinire sotto porta. La rete sembra galvanizzare i rossoneri ma proprio quando la partita potrebbe riaprirsi è ancora Mkhitaryan, al 69’, a riportare a due le lunghezze di vantaggio per i nerazzurri. Da quel momento in poi la via è segnata, l’Inter diventa padrona totale del campo e del gioco. Infine, con le reti di Calhanoglu su rigore al 79’ e Frattesi al 93’ mette la ciliegina sulla torta e chiude un pomeriggio perfetto per i tifosi della beneamata.

Migliori e Peggiori Inter

MIGLIORI

Mkhitaryan 9: disputa il match perfetto; doppietta, assist, interdizione, palleggio e tanto, ma tanto altro. Trovare le parole giuste per descrivere il pomeriggio dell’armeno è impresa assai ardua, meglio lasciar parlare i suoi piedi.

Thuram 8: sim sala bim e palla sotto al sette; se non è magia questa. Goal a parte gioca una partita mostruosa per cattiveria, intensità e determinazione.

Frattesi 7: entra con una fame incredibile, vuole il goal e lo trova.

Lautaro 7: cuore di capitano, non trova il goal ma gioca totalmente per la squadra; imprescindibile.

Calhanoglu 7: pulito in fase di possesso, aggressivo in fase di interdizione. La pagnotta è assicurata.

Acerbi 6,5: rientra dall’infortunio ma è come se non fosse mai mancato. Duro e deciso ma mai oltre il limite. Non passa nulla.

PEGGIORI

Nessuno.

Migliori e Peggiori Milan

MIGLIORI

Leao 6,5: poco coinvolto ma sicuramente il più pericoloso dei suoi. Goal a parte è il più propositivo.

Giroud 6: braccato da Acerbi cerca, come può, di dare manforte ai suoi compagni.

PEGGIORI

Thiaw 4: si fa letteralmente divorare da Thuram.

Kjaer 4,5: con la sua esperienza doveva necessariamente aiutare Thiaw a tenere a bada Thuram; tuttavia, anche lui ha avuto un pomeriggio abbastanza incasinato.

Reijnders 5: anonimo; si nasconde troppo e non entra mai nel vivo.

Pulisic 5: vaga senza meta sulla fascia.