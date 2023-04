Voti e pagelle Inter-Lazio 3-1: ottima prestazione degli uomini di Inzaghi

L’Inter la ribalta e rientra in zona Champions

Nell’anticipo della domenica sono i nerazzurri ad avere la meglio. Gli uomini di Inzaghi sovrastano con il gioco la Lazio e, nonostante lo svantaggio iniziale, riescono ad ottenere un successo vitale. Il tenore della partita è abbastanza uniforme: l’Inter fa gioco e la Lazio tenta di ripartire. Nonostante ciò, sono gli uomini di Sarri a passare in vantaggio, al 30’, con Felipe Anderson; l’azione del goal nasce da un errore grossolano di Acerbi. Tuttavia, i nerazzurri non si scompongono e ritornano a creare azioni su azioni. Il pareggio arriva, dopo un lungo assedio, al minuto 78 grazie a Lautaro Martinez. I biancocelesti subiscono il colpo e non riescono a reagire, così al minuto 83 ci pensa Gosens a firmare la rete de sorpasso. Infine, al 90’ ci pensa nuovamente Lautaro a mettere in cassaforte la vittoria.

Inter che trova una vittoria importantissima; arrivata con gioco, determinazione e pazienza. Prestazione che porta consapevolezza e carica per questo intenso finale di stagione. Lazio che invece deve fare i conti con una giornata no; una squadra scarica, che dovrà ritrovarsi al più presto se vuole continuare ad essere la seconda della classe.

Migliori e Peggiori Inter

MIGLIORI

Lautaro 8: decisivo. Vittoria che porta la sua firma a caratteri cubitali; prima la rete del pareggio, dopo la rete della tranquillità.

Lukaku 7,5: stato di forma che va migliorando; tanto lavoro sporco e due assist fondamentali.

Gosens 7: la sua partita dura solo 15 minuti a causa di un infortunio alla spalla, ma bastano per segnare la rete del sorpasso.

Barella 7: domina a centrocampo in tutto e per tutto.

Onana 7: gioca da libero grazie alle sue grandi capacità di lancio; determinate nel tenere viva la partita consentendo ai suoi la rimonta.

PEGGIORI

Acerbi 5: primo vero giro a vuoto della sua stagione. Errore da matita rossa da cui scaturisce il vantaggio degli avversari.

Migliori e Peggiori Lazio

MIGLIORI

Provedel 7: incolpevole sui goal subiti; per il resto è artefice di numerose parate complesse.

Felipe Anderson 7: mette a segno la rete del momentaneo vantaggio bianco celeste; inoltre, è l’uomo più pericoloso dei suoi palla al piede.

Luis Alberto 6,5: mente di questa squadra; tanti palloni giocati con sapienza nonostante la partita estremamente difensiva.

PEGGIORI

Vecino 5: errore pesantissimo che porta i nerazzurri alla rete della sicurezza.

Hysaj 5,5: costantemente puntato e saltato dagli esterni nerazzurri.

Milinkovic-Savic 5,5: anonimo; pochissimi palloni giocati.