Voti e Pagelle Inter-Lazio 2-1: l’ottava vittoria di fila è servita

Inizia nel migliore dei modi l’anno della squadra nerazzurra; i ragazzi di Simone Inzaghi vincono per due reti a uno contro una buona Lazio che, con il passare delle giornate, sembra stia acquisendo i dettami di Maurizio Sarri. Il copione dell’Inter sembra sia sempre lo stesso a prescindere dall’avversario: tanto giro palla, tanta produzione offensiva e tanta corsa. Il match inizia con i milanesi che cercano e ottengono il pallino del gioco e, verso la mezzora, riescono a trovare il goal del vantaggio grazie al sinistro di un Bastoni versione Dejan Stankovic. Il vantaggio, tuttavia, non dura molto e prima dell’intervallo il solito Ciro Immobile sfrutta una delle poche disattenzioni difensive nerazzurre, trovando il goal del pari. Nel secondo tempo sarà Skriniar su assist di Bastoni a firmare il goal vittoria per la banda di mister Inzaghi. L’Inter riesce così a ottenere una vittoria fondamentale per mantenere il primato in classifica, con ancora una partita da recuperare contro il Bologna.

Migliori e Peggiori Inter

MIGLIORI

Bastoni 8: goal e assist per lui, che dire ha fatto il suo; piccolo dettaglio è un difensore centrale. Giocatore splendido con margini di miglioramento impressionanti, aspettiamo solo di capire dove possa arrivare.

Skriniar 7,5: come il suo collega di reparto mette la firma su questa vittoria. Uomo squadra impressionante, quando decide di alzare il muro difensivo non passa neanche l’aria.

Sanchez 6,5: si è fatto aspettare ma sembra sia tornato il talento che tutti abbiamo ammirato a Udine qualche anno fa. Crea, corre e propone un assist al bacio per Lautaro fermato solo da un fuorigioco millimetrico.

PEGGIORI

Handanovic 5,5: perde la sua imbattibilità e dopo settimane tra i migliori non riesce a replicare. Colpevole sul goal del pareggio della Lazio con un’uscita a vuoto.

De Vrij 5,5: come sempre per lui questa non è una partita semplice ma, un giocatore del suo calibro, non può commettere certi errori. Sul goal della Lazio è colpevole di aver preso male le misure facendo passare una palla rivelatasi poi fatale.

Migliori e Peggiori Lazio

MIGLIORI

Immobile 7: partita complicata per lui ma come sempre riesce a mettere il suo zampino. Si sbatte a destra e a manca, cerca in tutti i modi di dare una scossa ai suoi ma il muro difensivo nerazzurro tiene botta.

Strakosha 7: nonostante una parata in brutto stile su Sanchez che poteva costargli caro, difende i suoi pali molto bene salvando in più di un’occasione i compagni di squadra.

PEGGIORI

Hysaj 5: la sua fascia di competenza lo vede contrapposto a Perisic e Bastoni, dire che abbia perso nettamente i duelli è dir poco. Non si vede mai in fase offensiva e nella fase difensiva non contiene lo strapotere croato.

Felipe Anderson 5: pochi palloni toccati, non riesce ad accendersi come gli è solito fare.

