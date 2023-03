Voti e pagelle Inter-Juve 0-1: Allegri-a bianconera

Partita ad alta tensione a San Siro; basta una rete di Kostic, ai bianconeri, per portare i tre punti a Torino

Notte di San Siro amara per l’Inter che ancora una volta mette in evidenza tutte le sue fragilità; una Juve cinica e caparbia riesce invece a trionfare e accorciare sul quarto posto. Match non troppo esaltante, con poco spettacolo e spazi intasati. Il risultato finale recita: Inter 0 – Juve 1; rete di Kostic al 23’.

Inzaghi ancora una volta in balia di sé stesso; cambi discutibili e gestione del gruppo da rivedere. Allegri che invece trova ancora una volta la quadra puntando sulla linea verde.

Migliori e Peggiori Inter

MIGLIORI

Acerbi 6,5: uno dei pochi a salvarsi; lotta come un gladiatore su tutti i palloni.

De Vrij 6: annulla quasi totalmente Vlahovic.

PEGGIORI

Brozovic 4,5: manovra lenta e prevedibile; errori scolastici.

Lautaro 5: troppi errori banali e poca partecipazione alla manovra.

Mkhitaryan 5: entra male, anzi malissimo. Quei pochi palloni che tocca li regala agli avversari.

Dumfries 5,5: tenta qualche incursione nel primo tempo, si spegne lentamente ma soprattutto non prende mai Kostic.

Migliori e Peggiori Juve

MIGLIORI

Kostic 7: perfetto; corre tanto e con qualità. Rete da tre punti.

Rabiot 7: pulisce tantissimi palloni e rompe spesso il ritmo con le sue falcate; uomo chiave del centrocampo bianconero.

Gatti 7: si mangia il duo d’attacco nerazzurro.

Locatelli 7: si piazza lì in mezzo e crea una diga.

Szczesny 6,5: poche parate ma essenziali.

PEGGIORI

Vlahovic 5: mai in partita, viene intrappolato da De Vrij e soffre maledettamente.