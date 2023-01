Voti e pagelle Inter-Hellas Verona 1-0: nerazzurri concreti

Vittoria di misura dei nerazzurri che con questa vittoria tengono il passo Champions

Inter vittoriosa contro l’Hellas Verona per una rete a zero, in una serata senza troppo spettacolo ma con l’obiettivo dei tre punti pienamente raggiunto. L’unico evento degno di nota porta la firma di Lautaro Martinez al minuto 3, che con grande maestria riesce a buttare la palla in fonda alla rete. Per il resto un match senza troppi strappi e abbastanza noioso.

Gli uomini di Inzaghi grazie a questo successo riescono a mantenere inalterate le distanze dalla prima della classe.

Migliori e Peggiori Inter

MIGLIORI

Lautaro 7,5: sempre più decisivo e leader dell’attacco nerazzurro.

Mkhitaryan 7: nonostante l’età che avanza con i suoi strappi palla al piede è sempre pericoloso.

Bastoni 6,5: pulizia, ordine e piede educato.

Onana 6: praticamente spettatore non pagante; tuttavia, sul finale si fa trovare pronto.

Gagliardini 6: fisicità e corsa in una serata che necessitava di ciò.

PEGGIORI

Nessuno.

Migliori e Peggiori Hellas Verona

MIGLIORI

Hien 6: dirige bene i suoi compagni di reparto e limita al minimo i rischi.

PEGGIORI

Dawidowicz 5: prestazione non esaltante del difensore gialloblù, poco attento.

Kallon 5: mai in partita.

Lazovic 5,5: spinge poco e male.

Ilic 5,5: spaesato.