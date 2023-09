Voti e pagelle Inter-Fiorentina 4-0: uragano nerazzurro

Pomeriggio spumeggiante per i ragazzi di Inzaghi; terza vittoria consecutiva e tante occasioni create

Inter che travolge la Fiorentina per quattro reti a zero e aggancia in testa alla classifica i cugini rossoneri; tra due settimane, dopo la sosta per le nazionali, si giocherà il derby. Match che i nerazzurri gestiscono in modo impeccabile, alzano e abbassano il ritmo a loro piacimento arrivando con grande convinzione e costanza dentro l’area della viola. Ottima prestazione di Thuram che apre le danze al 23’, serve l’assist a Lautaro al 53’ e si procura il rigore poi trasformato da Calhanoglu al 58’. A chiudere i conti ci pensa nuovamente il toro argentino al 73’.

Migliori e Peggiori Inter

MIGLIORI

Thuram 8,5: lega il gioco, si sblocca, firma un assist e si procura un rigore. Pomeriggio impeccabile.

Lautaro 8: trascinatore; doppietta e tanta, tantissima quantità e qualità.

Calhanoglu 7: rigore a parte, disputa una partita pulitissima. Preciso in impostazione, deciso in copertura.

Bastoni 7: costantemente proiettato in avanti, è perfetto su tutto il fronte.

De Vrij 7: non sbaglia un singolo intervento difensivo.

Dimarco 6,5: corre come un pazzo su tutta la fascia e, come sempre, grazie al suo piede raffinato, piazza delle perle in mezzo all’area.

PEGGIORI

Nessuno.

Migliori e Peggiori Fiorentina

MIGLIORI

Sottil 6: entra e prova a dare una scossa ai suoi.

Gonzalez 6: nella prima frazione di gara è l’uomo più pericoloso dei suoi.

Infantino 6: il ragazzo entra con grande determinazione e senza paura.

PEGGIORI

Milenkovic 4,5: sempre in ritardo sulla coppia d’attacco nerazzurra.

Dodó 4,5: non pervenuto.

Mandragora 5: il suo apporto in mezzo al campo è nullo.