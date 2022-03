Voti e Pagelle Inter-Fiorentina 1-1: nerazzurri che non riescono più a vincere

Termina per uno a uno il match tra Inter e Fiorentina; pareggio molto amaro per i nerazzurri che sta sera potrebbero vedere i cugini scappare in classifica. Partita ad alto ritmo a San Siro con entrambe le squadre che hanno disputato un incontro a viso aperto; primo tempo che vede una Fiorentina pressare molto alta riuscendo a mettere in crisi il palleggio nerazzurro che senza Brozovic in regia fatica e non poco. Entrambe le squadre provano ripetutamente a modificare il punteggio ma con scarsi risultati. Secondo tempo che, dopo una parvenza di arrembaggio interista, vede la viola passare in vantaggio grazie al goal di Torreira; vantaggio che però dura solo cinque minuti, con il goal di Dumfries che rimette tutto in parità. Il match prosegue con l’Inter che con la forza della disperazione tenta di portare a casa tre punti che sarebbero fondamentali, ma non ci riesce.

Migliori e Peggiori Inter

MIGLIORI

Dumfries 6,5: il goal salva una partita che fino a quel momento era stata, per lui, decisamente insufficiente.

Skriniar 6,5: ad oggi l’unico che realmente non è calato nel rendimento. Si candida prepotentemente come capitano del futuro.

Bastoni 6,5: garanzia per l’Inter e per la Nazionale; nonostante la pesante diffida sulle spalle gioca una partita molto intensa, con interventi di grande intelligenza.

PEGGIORI

Correa 4: entra in campo per passeggiare; mai in pressing sulla difesa avversaria e poca cattiveria, in un momento in cui il furore agonistico dovrebbe essere alla base.

Dzeko 5: totalmente fuori fase per buona parte della partita; condizione fisica decisamente da rivedere.

Migliori e Peggiori Fiorentina

MIGLIORI

Torreira 7,5: guerriero nel vero senso della parola; firma il goal del momentaneo vantaggio, corre a più non posso e gioca anche senza un dente a causa di una botta.

Igor 7: partita praticamente perfetta; annichilisce la coppia d’attacco nerazzurra. Sempre pulito in fase di possesso e puntale in fase di copertura.

Gonzalez 6,5: spina nel fianco per la difesa nerazzurra che riesce a contenerlo solo parzialmente; unica nota negativa è relativa al fatto che troppo spesso rimane a terra senza che ci siano dei veri contatti, questo potrebbe arrecare danni ai suoi compagni, lasciandoli in inferiorità, qualora l’avversario non butti la palla fuori.

PEGGIORI

Birgahi 5,5: non entra mai in partita, probabilmente a causa del suo passato nerazzurro.

Duncan 5,5: corre tanto ma a vuoto, in fase di possesso spesso sbaglia il passaggio decisivo.

