Voti e pagelle Inter-Bologna 2-2: altro stop casalingo per i nerazzurri

Un super Bologna rimonta due reti all’Inter e strappa un ottimo punto

Dopo un ottimo avvio di gara gli uomini di Inzaghi si ritrovano imbrigliati tra le maglie rossoblu non riuscendo a sfondare. Le reti di Acerbi al minuto 11 e quella di Lautaro, due minuti dopo, illudono il pubblico del Meazza. Un’ingenuità del capitano argentino, che regala un rigore agli avversari, dà il via alla rimonta degli uomini di Thiago Motta. Prima Orsolini al 19′ e successivamente Zirkzee al 52′ fissano il risultato finale sul 2 a 2. Un Bologna ben disposto in campo riesce a coprire in modo impeccabile tutte le zone calde del campo, allo stesso tempo gli emiliani con grande consapevolezza sfruttano le ripartenze in campo aperto. L’Inter non riesce a trovare la giusta via e deve così accontentarsi di un punto che per quanto “doloroso” muove ugualmente la classifica.

Migliori e peggiori Inter

MIGLIORI

Lautaro 7: ingenuo sul fallo da rigore; tuttavia, la sua prestazione è, come spesso accade, “importante”. Firma un goal ed è sempre nel vivo delle azioni nerazzurre.

Acerbi 6,5: un goal e tanta presenza; prestazione pulita del centrale azzurro.

Carlos Augusto 6,5: l’unico dei subentrati che riesce a portare nuova linfa alla squadra.

PEGGIORI

Frattesi 5: entra per “spaccare” il match in realtà è totalmente anonimo.

Sanchez 5: troppa confusione e poca sostanza.

Bastoni 5,5: più di qualche responsabilità sulla seconda rete del Bologna.

Migliori e peggiori Bologna

MIGLIORI

Orsolini 7: rete che accorcia le distanze e tanta qualità; sempre propositivo.

Zirkzee 7: tanto lavoro sporco e una rete da attaccante navigato.

Ferguson 7: mette quantità e qualità al servizio della squadra.

Calafiori 7: il difensore rossoblu si mostra roccioso e difficile da superare nell’uno contro uno.

Beukema 6,5: dopo un avvio shock ritrova le distanze e con il compagno di reparto disputa una partita super.

PEGGIORI

Ndoye 5: apporto nullo alla causa.