Voti e pagelle Hellas Verona-Inter 0-6: nerazzurri straripanti

Vittoria essenziale per l’Inter che continua così la sua marcia verso un posto Champions

Match a senso unico in quel di Verona; i nerazzurri dominano l’Hellas in tutto e per tutto rifilandogli tre reti per tempo. I ragazzi di Inzaghi gestiscono il match sin dalle prime battute, mettendo in campo grande qualità e tanta determinazione. Verona che invece non riesce mai a trovare i tempi d’uscita, girando spesso a vuoto e lasciando grandi varchi ai nerazzurri. Il risultato finale è un roboante 0 a 6 in favore dell’Inter; la partita viene sbloccata da un autogol al 31’ di Gaich, dopo appena 6 minuti di ci pensa Calhanoglu a mettere sotto al sette una fantastica perla. A chiudere il primo tempo ci pensa Edin Dzeko, dopo appena un minuto dalla rete del turco compagno di squadra. Nella ripresa è Lautaroa riaprire le danze al 55’; al minuto 61’ il risultato si muove ancora grazie alla doppietta di Dzeko. A chiudere le danze ci pensa nuovamente Lautaro al 92’.

Nerazzurri che partita dopo partita sembra siano tornati ad alti livelli, lasciandosi alle spalle ansie e paure di qualche giornata fa. Hellas che invece dovrà tornare a combattere, se vuole ottenere una salvezza che è ancora lì alla portata.

Migliori e Peggiori Hellas Verona

MIGLIORI

Verdi 6: unico a tentare una giocata concreta indirizzata verso lo specchio della porta avversaria.

Montipo 6: sei reti subite ma pochissime responsabilità; anzi, nella prima mezz’ora di gioco sfodera tre parate in fila che tengo i suoi aggrappati al match.

PEGGIORI

Magnani 4: troppo leggero sulle punte nerazzurre.

Ceccherini 4: gira a vuoto non trovando mai l’avversario.

Hien 4: uscite frettolose e fuori tempo, lascia così grandi varchi agli avversari.

Tameze 4: un fantasma in mezzo al campo.

Migliori e Peggiori Inter

MIGLIORI

Lautaro 8: due goal, un assist e tante giocate di classe; il toro è on fire.

Dzeko 7,5: doppietta e tanto gioco per la squadra.

Calhanoglu 7,5: crea quando Brozovic è marcato, sfodera perle rare quando è in fase offensiva; mette a segno una rete di sopraffina bellezza.

Brozovic 7,5: amministra con la saggezza di un veterano palloni, su palloni, su palloni.

Acerbi 7: instancabile; corre come un pazzo coprendo tutto ciò che potrebbe, anche solo ipoteticamente, creare pericoli.

Dimarco 7: per buona parte di gara, con i suoi inserimenti, è un attaccante aggiunto; da un suo cross scaturisce la rete del vantaggio.

PEGGIORI

Nessuno.