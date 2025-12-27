EA FC 26 Ultimate Team: le migliori carte ormai introvabili che i giocatori rimpiangono

EA SPORTS FC 26 - Stadiosport.it

La modalità Ultimate Team di EA Sports FC 26 è una corsa continua verso la prossima carta meta, capace di fare la differenza nelle partite più competitive. Il mercato trasferimenti resta una soluzione, ma molte delle carte più forti vengono rilasciate solo per un periodo limitato, attraverso Sfide Creazione Rosa o obiettivi a tempo. Una volta scadute, spariscono per sempre, trasformandosi in veri e propri oggetti del desiderio per chi non è riuscito a ottenerle in tempo.

Ecco una selezione delle cinque migliori carte di EA FC 26 oggi non più ottenibili, ignorando le dinamiche del mercato e concentrandoci solo sulla loro irreversibilità.

La carta Winter Wildcards di Alexander Isak (89 OVR) è stata una delle prime grandi occasioni perse da molti giocatori. Rilasciata tramite SBC a tempo limitato, questa versione dell’attaccante del Newcastle era devastante. Velocità elevata, finalizzazione letale e grande fisicità, unite a un dribbling sorprendentemente agile per la sua altezza, lo rendevano un incubo per qualsiasi difesa.

Il costo era relativamente accessibile, poco più di 83.000 crediti, richiedendo una rosa da 86 e una da 87. Un investimento che, col senno di poi, si è rivelato un affare clamoroso.

Tra le carte più tecniche e divertenti da usare spicca la Flashback di Ángel Di María (87 OVR). Pensata per celebrare il suo periodo migliore, questa versione offriva 5 stelle di skill, fondamentali per chi ama superare gli avversari con giocate avanzate. Lo stile di gioco Tecnico+ migliorava il controllo palla, mentre Tiro a Giro lo rendeva pericoloso da qualsiasi posizione al limite dell’area.

L’intesa non era semplicissima, visto il club di appartenenza, ma la nazionalità argentina permetteva comunque collegamenti intelligenti. Una carta di grande qualità, oggi impossibile da recuperare.

Non tutte le grandi carte arrivano da pacchetti o SBC. Rodrygo World Tour (88 OVR) era una ricompensa di altissimo livello, bloccata al livello 40 degli obiettivi stagionali. Ottenibile solo con costanza e accumulando esperienza per settimane, rappresentava una versione potenziata dell’esterno del Real Madrid.

Velocità, 4 stelle piede debole e abilità, unite a un’ottima fluidità di movimento, lo rendevano perfetto sulla fascia destra. Una carta tecnicamente gratuita, ma oggi completamente irraggiungibile.

Tra le carte più iconiche dell’inizio stagione c’è senza dubbio Paul Pogba Ultimate Scream (86 OVR). La particolarità stava nella scelta: versione CAM o CDM, ciascuna con statistiche e stili di gioco differenti. La variante difensiva offriva Intercettazione+, mentre quella offensiva garantiva Passaggio Incisivo+.

Nonostante un costo elevato, circa 200.000 crediti, Pogba restava dominante grazie a fisicità, tiri dalla distanza e animazioni uniche. Una presenza totale a centrocampo, oggi ricordata con nostalgia.

Chiude la lista Harry Kane Player of the Month Bundesliga (89 OVR). Questa versione migliorata rispetto alla carta Oro offriva un incremento significativo nella velocità, rendendolo finalmente competitivo anche contro difensori rapidi. La combinazione di Tiro Rasoterra+ e Tiro a Giro lo rendeva micidiale sotto porta, mentre i nuovi ruoli come Prima Punta+ e Finalizzatore d’Area+ ampliavano le soluzioni tattiche.

Il costo, tra 180.000 e 190.000 crediti, era alto, ma giustificato da un rendimento offensivo straordinario.

Queste carte rappresentano il lato più spietato di Ultimate Team: occasioni uniche, potenti e irripetibili. Chi le ha ottenute se le tiene strette, chi le ha perse può solo sperare in versioni future, consapevole che alcune opportunità in EA FC 26 non torneranno mai più.

I migliori bookmaker