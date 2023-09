Voti e pagelle Empoli-Inter 0-1: il sinistro di Dimarco regala i tre punti a Inzaghi

Nerazzurri che portano a cinque i successi consecutivi in campionato, tentando così di allungare sulle inseguitrici

Vittoria sofferta per gli uomini di Inzaghi, al contrario di quello che possa indicare la classifica. Un Empoli ben messo in campo è riuscito a contenere gli attacchi della squadra nerazzurra; tuttavia, il colpo di classe di Dimarco, al 52′, spedisce i tre punti in direzione Milano. Nerazzurri che partono subito arrembanti, ma la poca lucidità sotto porta e l’ottimo schieramento difensivo dei toscani impediscono a Lautaro e compagni di passare in vantaggio. Il filone del match è sempre lo stesso, fino alla rete che sblocca il risultato. Sul finale da segnale un ottimo forcing degli uomini di Andreazzoli, favorito anche dall’uscita di Arnautovic, per infortunio, che ha lasciato l’Inter in dieci uomini, per gli ultimi cinque minuti di gioco, a causa dei cambi terminati.

Migliori e peggiori Empoli

MIGLIORI

Berisha 6,5: tante le sue parate; si fa trovare pronto quando chiamato in causa. Incolpevole sul goal subito.

Ismajli 6,5: salva un goal sulla linea e disputa un match estremamente “pulito”.

Ebuehi 6: corre tanto, anche se non riesce ad essere sempre efficace.

Luperto 6: riesce a tenere a bada l’attacco nerazzurro.

PEGGIORI

Maleh 5: gira a vuota in mezzo al campo.

Cambiaghi 5,5: agisce più da mediano che da trequartista, poco incisivo.

Migliori e peggiori Inter

MIGLIORI

Dimarco 7: una perla, sotto al sette, che vale tre punti.

Darmian 6,5: braccetto o esterno per lui non c’è differenza, “soldatino Darmian” è sempre sul pezzo.

Bastoni 6,5: partita solida la sua e non era scontato dopo il brutto errore a San Sebastian.

Calhanoglu 6,5: la sua regia è vitale in questa squadra.

Thuram 6,5: il ragazzo ha preso sicurezza; tenta spesso la giocata e i suoi movimenti sono sempre utili ai compagni.

Pavard 6: concentrato e sempre ben posizionato.

PEGGIORI

Nessuno.