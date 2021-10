Voti e pagelle di Porto-Milan 1-0: top Taremi, flop Giroud

Diciamo subito una cosa importante: il gol di Luis Diaz era da annullare perché il pallone piovutogli dal cielo proveniva da un fallo gigantesco di Taremi su Bennacer. Brych ha convalidato dopo un silent check in cui deve aver ascoltato qualcos’altro. Detto questo, le attenuanti del Milan diminuiscono.

Va bene la giovane età, i troppi infortuni e la complessiva inesperienza, ma il Porto non è una squadra fenomenale per quanto esperta, solida e quadrata. O forse la differenza di stasera è stata nel primo aggettivo? Forse sì, ma non basta.

Non basta perché il gol decisivo è giunto al 65° e non al 95°. C’era una mezz’oretta abbondante, recupero compreso, per rimediare, ma non si è vista alcuna reazione, nemmeno rabbiosa. E questo fa perplimere parecchio.

Nemmeno i cambi hanno scosso una squadra che nella ripresa, in fin dei conti, non è scesa affatto in campo. La Champions League non è ancora persa, ma quasi: ci vorrà un miracolo per rimanere aggrappati ad una speranza.

Tatticamente è il solito Milan contro il solito Porto. La partenza promette bene, ma ben presto la squadra di Pioli inanella errori su errori e solo il palo ferma i lusitani. Taremi fa a fette la difesa, Kjaer mette tutto se stesso e Tomori alterna errori a ottimi interventi. Le fasce vanno a corrente alternata, soprattutto Ballo-Touré che ricalca la prova del centrale inglese.

Nel secondo tempo va peggio: il Milan non esiste proprio e il Porto, facendo meno del primo parziale, segna nel modo che già conosciamo. Altri spunti la partita non ne ha offerti.

TOP MILAN

Kjaer 6.5: migliore per distacco grazie ad alcuni interventi decisivi.

Leao 6: si vede a tratti, sarebbe servito innescarlo di più e meglio.

Calabria 6: l’ultimo ad arrendersi.

FLOP MILAN

Tomori 5.5: troppi errori alternati a buone cose.

Giroud 5: si vede una volta sola.

Saelemaekers 5: errori su errori, troppo timido.

TOP PORTO

Taremi 7.5: fa ammattire i rossoneri.

Luis Diaz 7: un palo e un gol.

Otavio 6.5: sempre pericoloso.

FLOP PORTO

Nessuno della squadra di Sergio Conceicao merita l’insufficienza.

