Voti e pagelle Cremonese-Napoli 1-4: poker azzurro al Zini

Voti e pagelle Cremonese-Napoli 1-4: gli azzurri vincono grazie alle reti di Politano, Simeone, Lozano e Mathías Olivera. Sconfitta pesante per Alvini.

Dopo la goleada contro l’Ajax, il Napoli era chiamato a vincere a Cremona. La squadra di Luciano Spalletti ha risposto presente e ha rifilato quattro reti ad una Cremonese che aveva retto benissimo il gioco. Gli azzurri l’hanno sbloccata con un rigore eseguito magistralmente da Matteo Politano. Nel secondo tempo la Cremonese ha preso coraggio ed è riuscita a trovare il pareggio grazie a Cyriel Dessers.

Il Napoli ha sofferto ma è riuscito a contenere la furia dei padroni di casa. Quando tutto sembrava scritto Giovanni Simeone, come a San Siro, insacca di testa per il 2-1. La festa azzurra, però, non termina qui. Dopo diversi minuti Hirving Lozano sigla il 3-1 e su calcio d’angolo Mathías Olivera trova anche il 4-1 che chiude la pratica. Passivo esagerato per i Grigiorossi.

Pagelle Cremonese

Migliori

Radu 6,5

Il portiere ex Inter è stato sicuramente uno dei migliori. Tante sue parate hanno neutralizzato delle ipotetiche reti da parte di un attacco del Napoli che si è dimostrato davvero pericoloso. L’ultima su Lozano straordinaria.

Dessers 6,5

Approfitta di una dormita della difesa del Napoli per insaccare la rete del momentaneo pareggio. Riesce a creare anche qualche altra occasione ma nel secondo tempo cala notevolmente fino ad eclissarsi completamente.

Peggiori

Bianchetti 5

Il fallo su Kvaratskhelia, che poi porterà al calcio di rigore, è davvero ingenuo ed evitabile. Non è preciso in diverse uscite e si perde molto spesso gli attaccanti azzurri.

Zanimacchia 5

Si fa ammonire dopo pochi minuti dal fischio d’inizio. Sulla trequarti non dà tantissimo aiuto alla punta Dessers ed il giallo lo costringe a giocare una partita molto più blanda.

Pagelle Napoli

Peggiori

Nessuno

Migliori

Simeone 7

Ancora lui, come contro il Milan, segna il gol del vantaggio e con un colpo di testa da attaccante vero. Radu non può nulla con la sua incornata che poi porterà il Napoli ad un’onda di grande entusiasmo e ad altre due reti. Sempre decisivo, ogni volta che entra in campo.

Kvaratskhelia 6,5

Il georgiano continua ad essere fondamentale per la squadra. Si procura, furbamente, un calcio di rigore su un’ingenuità di Bianchetti. Costringerà poi Sernicola ad un altro fallo. Intelligente, scattante ma soprattutto altruista come l’assist a porta vuota a Lozano che insacca senza problemi.

Di Lorenzo 6,5

Il capitano azzurro sembra davvero inarrestabile. Ha giocato tutte le partite finora e continua a macinare chilometri. Riesce sempre a fornire assist a Politano sulla destra. Al bacio il cross che porterà al 4-1 di Mathías Olivera.