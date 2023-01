Voti e pagelle Cremonese-Inter 1-2: nel segno del toro

Vittoria di misura dei nerazzurri che con un po’ di sofferenza portano a casa i tre punti

L’Inter batte una buona Cremonese per 2 a 1 e ricomincia la sua corsa per assicurarsi un posto in Champions. Match combattuto allo stadio Zini di Cremona; nerazzurri che partono subito forte con un palleggio costante e insistito nella metà campo avversaria. Tuttavia, i grigio rossi tengono bene il campo e al minuto 11 riescono anche a passare in vantaggio grazie allo splendido goal di Okereke. Vantaggio che però dura solo 10 minuti, poiché Lautaro, da vero rapinatore d’aria, al 21’, rimette tutto in parità. Il goal vittoria per la banda di Inzaghi arriva al 65’ grazie nuovamente a Lautaro.

Inzaghi torna a sorridere ma sopratutto a respirare, con questa vittoria si porta momentaneamente al secondo posto. Dall’altra parte, Ballardini può comunque ritenersi soddisfatto per una prestazione di cuore dei suoi, che può lasciare ben sperare per il proseguo della stagione.

Migliori e Peggiori Cremonese

MIGLIORI

Okereke 7: un goal da cineteca e tanto movimento.

Carnesecchi 7: con degli ottimi interventi tiene a galla i suoi finché può.

Meité 6,5: tiene botta a centrocampo con grande personalità.

PEGGIORI

Dessers 5: entra per dare la scossa ma non riesce nel suo compito.

Ciofani 5,5: con la sua fisicità poteva fare di più, specie in fase di possesso.

Benassi 5,5: pulito ma non incisivo.

Migliori e Peggiori Inter

MIGLIORI

Lautaro 7,5: doppietta e tanto lavoro sporco; trascinatore.

Dzeko 6,5: il suo apporto è cruciale nella manovra offensiva.

Darmian 6,5: attenzione massima e altrettanta pulizia nelle giocate.

Bastoni 6,5: in costante proiezione offensiva riesce a creare superiorità numerica.

PEGGIORI

Acerbi 5,5: rischia grosso con un intervento ai limiti del rosso.

Gagliardini 5,5: prevedibile e macchinoso.