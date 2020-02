Voti e pagelle Cagliari-Napoli 0-1: Mertens fa risorgere gli azzurri

Voti e pagelle Cagliari-Napoli 0-1: un fantastico gol a giro di Dries Mertens nel secondo tempo regala agli azzurri tre punti preziosissimi in chiave Europa League. I rossoblu di Rolando Maran invece non sanno più vincere.

Serviva una vittoria per dimenticare la scialba prova di domenica scorsa contro il Lecce, ed è arrivata. Il Napoli sbanca la Sardegna Arena di Cagliari per 0-1, grazie ad un bel gol di Dries Mertens (6° gol in campionato per lui, nonché 120° con la maglia dei partenopei a -1 da Marek Hamsik) e ottiene tre punti importantissimi in chiave Europa League.

Gli uomini di Gennaro Gattuso, con la vittoria odierna, salgono a quota 33 punti in classifica e vedono più da vicino il sesto posto del Verona. Crisi nera invece per il Cagliari che non vince ormai dal 2 dicembre scorso.

Voti e pagelle Cagliari-Napoli: migliori e peggiori

MIGLIORI CAGLIARI

Pererio 6,5: l’uruguaiano gioca una buona partita dimostrando grande tecnica ed ottima invettiva. Nel primo tempo appare più ispirato che nel secondo e sebbene pecchi spesso di egoismo, la sua prova è comunque sufficiente. Bene così.

Nandez 6: senza Nainggolan, il gioco sporco tocca a lui. Ci mette la solita grinta e il solito cuore, correndo praticamente dappertutto. Sufficienza meritata.

Pellegrini 6: viene spesso ignorato dai compagni seppur sia solo nella maggior parte dei casi. La sua spinta sulla sinistra è una continua spina nel fianco per la retroguardia azzurra che fatica a gestirla soprattutto nel secondo tempo. Ci prova con un tiro dalla distanza al 70′, ma Ospina para facilmente. Pendolino ignorato.

PEGGIORI CAGLIARI

Joao Pedro 5: si fa ammonire in maniera alquanto stupida al 12′, dopodiché si perdono completamente le sue tracce. Chi l’ha visto?

Simeone 5: come il compagno di reparto sopra, anche l’argentino non combina granché. Dell’ex Genoa e Fiorentina si registrano infatti solo due tiri che però non creano alcun problema ad Ospina.. Anonimo.

Walukiewicz 4,5: il gol di Mertens è in parte colpa sua visto che non va a chiudere sul belga che ha quindi tutto il tempo di stoppare la palla e trafiggere Cragno con un perfetto tiro a giro di destro. Partita da dimenticare.

Voti e pagelle Cagliari-Napoli 0-1, 16-02-2020

Migliori e peggiori Napoli

MIGLIORI

Mertens 7: il tiro a giro con cui batte Cragno è una delizia per gli occhi. Il folletto belga con la rete odierna sale a quota 6 in campionato, nonché a 120 con la maglia del Napoli (-1 dal record di Hamsik). Il ragazzo di Lovanio è tornato.

Calljeon 6,5: ottima partita dell’esterno spagnolo che mostra buoni spunti soprattutto nella prima frazione. Nella seconda cala, ma la prestazione è comunque al di sopra della sufficienza. Buona così José.

Demme / Elmas / Zielinski / Fabian Ruiz 6: il centrocampo azzurro è in perfetta sintonia quest’oggi e offre finalmente una prova meritevole di complimenti. Era ora.

PEGGIORI

Nessuno.

