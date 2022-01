Voti e pagelle Bologna-Napoli 0-2: Lozano show, gli azzurri sbancano il Dall’Ara

Voti e pagelle di Bologna-Napoli. I partenopei vincono 2-0 grazie alla doppietta di un super Lozano. Si tratta della seconda vittoria consecutiva dopo quella contro la Sampdoria.

Il Napoli dimentica nel migliori dei modi l’orribile sconfitta interna contro la Fiorentina in Coppa Italia. Una vera e propria reazione degli azzurri che hanno dominato in lungo ed in largo contro un Bologna che ha concesso fin troppo. Autori del 2-0 rotondo è stato Lozano che ha convinto con le sue giocate, dopo l’espulsione contro i Viola.

Ottimo notizie anche per Luciano Spalletti che oggi ha rivisto in campo il ritorno di Osimhen, che dopo l’incidente contro l’Inter ha giocato l’ultimo spezzone della partita. Gli azzurri, con questa vittoria, tengono lontana la Juventus.

Bologna-Napoli, 22° giornata Serie A 17-1-2021.

Pagelle Napoli

Migliori

Lozano 7,5

La serata del Napoli è nel segno di Lozano. Il messicano è stato il migliore tra le file azzurre. Due gol da attaccante puro che portano i tre punti alla sua squadra. Lozano si fa ripagare nel migliore dei modi dell’espulsione ricevuta nel match di Coppa Italia. Con una finta fa sedere Skorupski che non può nulla in occasione del raddoppio. Un giocatore che il Napoli si aspettava di ritrovare dopo le partite davvero sottotono ed il nervosismo da parte del giocatore.

Fabian Ruiz 7

Buona anche la prestazione dello spagnolo. Proprio il centrocampista azzurro che regala un assist al bacio per Lozano in occasione del 2-0. Poteva esserci una gioia personale quando, alla fine del primo tempo, recupera palla su un regalo difensivo ma il suo tiro a centrocampo si infrange sul palo. Serve anche un bel pallone di Elmas che non riesce ad insaccare. Fabian ha le redini del centrocampo.

Juan Jesus 6,5

Una partita di grande personalità anche da parte di Juan Jesus. Arnautovic ha saputo essere un avversario molto ostico ma l’esperienza del brasiliano ha saputo gestirlo. L’attaccante austriaco viene mandato diverse volte in fuorigioco. Riesce a fronteggiare anche uno scatenato Soriano.

Peggiori

Nessuno

Pagelle Bologna

Migliore

Svanberg 6,5

Tra i migliori degli uomini di Sinisa Mihajlovic c’è solo Svanberg. Lo svedese ha mostrato ancora una volta tutte le sue potenzialità. Verso la fine del secondo tempo, disegna una punizione al bacio che, però, si infrange sul palo con Meret che è rimasto praticamente immobile. La sua finezza, però, non è riuscita ad evitare la sconfitta della sua squadra.

Peggiori

Skorupski 5

Continua il periodo no del portiere del Bologna. Dopo la disfatta di Cagliari, Skorupski anche stasera ha mostrato pochissima lucidità. Diversi passaggi, anche molto banali, sono stati del tutto sbagliati. Perde una palla a pochi metri dall’aria che, per poco, non faceva chiudere il match a fine primo tempo. Lo salva solo il palo di Fabian Ruiz.

Arnautovic 5

Da un attaccante di quel genere, Mihajlovic si aspettava molto di più. L’attaccante della Nazionale austriaca non è riuscito ad essere incisivo, complice anche dei pochi palloni che riceveva. Non ci mette il suo zampino e la squadra va in leggera difficoltà. Quando il Napoli ha abbassato il baricentro, ha fatto vedere qualcosa ma non è bastato.

Hickey 5

Partita sottotono anche per Hickey. Lo scozzese fa vedere qualcosa nel primo tempo ma ha un nettissimo calo nella ripresa. Il giocatore dell’Under 21 ha pagato la sua inesperienza ed ha realizzato una partita dove ci sono state molte sbavature così come anche per l’intero pacchetto difensivo.

