Voti e pagelle Bologna-Napoli 0-1: monumentale Lozano, malissimo Denswill

Il Napoli riesce a portarsi a casa i 3 punti contro un Bologna molto spento. Gli azzurri dominano la gara fino al 80′ minuto, sfiorando il secondo goal numerose volte; poi fatica un po’ nel finale.

Buon segnale, dopo l’ultima prova disastrosa contro il Rijeka. Ancora non concreto il Napoli che spreca molte occasioni. Lozano monumentale, la difesa avversaria fa una fatica enorme contro di lui; perfetto anche in fase difensiva.

Da rivedere tanto per gli uomini di Mihajlovic.

VOTI E PAGELLE-MIGLIORI E PEGGIORI

Migliori Napoli:

Lozano, 8: straordinario!. Assist perfetto per Osimhen e in entrambe le fasi, fa faticare tanto la difesa avversaria sulle sue incursioni.

Bakayoko, 7: roccioso, è la diga perfetta in questa squadra così offensiva; nel primo tempo su una ripartenza deve essere trattenuto molto per buttarlo giù. Grande forza fisica!.

Osimhen, 7: molto buona la sua prova, non solo per il goal. Si muove tanto e aiuta la squadra. Deve crescere ancora tanto dal punto di vista tecnico ma iniziano a emergere propotentemente le sue caratteristiche.

Peggiori Napoli:

Nessuno.

Migliori Bologna:

Vignato, 6.5: entra solo al 70′ minuto in una posizione non sua, il 5 a sinistra. Porta grande aiuto in fase difensiva e anche in quella offensiva. Buone chiusure nel finale.

Danilo, 6.5: l’unico che fa di tutto per bloccare Osimhen, ci riesce spesso molto bene.

Peggiori Bologna:

Denswill, 4.5: vede i fantasmi contro Lozano, sbaglia tanto, poi finalmente viene sostituito anche se negli ultimi minuti cresce.

