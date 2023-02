Voti e pagelle Bologna-Inter 1-0: blackout per i nerazzurri

Brutta battuta d’arresto per i nerazzurri che ancora una volta, dopo la sconfitta della passata stagione, devono arrendersi al Bologna

Inter nuovamente sulle montagne russe; in un match poco bello da vedere, a causa delle condizioni climatiche che hanno reso il campo pesante, i nerazzurri non mettono in campo la cattiveria necessaria e i rossoblu ne approfittano continuando l’ottimo momento di forma. Partita che in sé ha poco da raccontare, poche le giocate di spessore e ancora meno le occasioni da segnalare. Il terreno di gioco ha la meglio sullo spettacolo, così la squadra più caparbia, il Bologna, è riuscita a portare a casa i tre punti grazie a Orsolini che al minuto 76 butta dentro la palla della vittoria.

Inzaghi ricade nei soliti errori; incapace di incidere nelle partite “minori”. Dopo la bella prestazione contro il Porto, la sua squadra si dimostra poco cattiva e in balia degli eventi. Il Bologna, invece, grazie a Thiago Motta è riuscito a trovare una sua dimensione: ora l’Europa può diventare un obiettivo concreto.

Migliori e Peggiori Bologna

MIGLIORI

Orsolini 7: goal vittoria e leadership, finalmente, acquisita.

Skorupski 6,5: preciso, puntale e decisivo con alcuni interventi sul finale.

Schouten 6,5: nonostante il campo pesante gioca la palla con eleganza trovando l’assist per il goal vittoria.

Cambiaso 6,5: sempre pronto a mettere un freno alle discese di Dumfries.

Posch 6,5: come il collega nella fascia opposta è precisissimo in fase di copertura.

Dominguez 6,5: nelle partite così sporche si esalta ai massimi livelli.

PEGGIORI

Nessuno.

Migliori e Peggiori Inter

MIGLIORI

Onana 6,5: incolpevole sul goal subito, per il resto si fa trovare pronto.

Gosens 6: unico a provarci fino alla fine.

Calhanoglu 6: non eccelle, ma anche con il campo pesante riesce a pulire alcuni palloni.

PEGGIORI

D’ambrosio 5: poca spinta e poca solidità in difesa.

Brozovic 5,5: manovra lenta e prevedibile.

Mkhitaryan 5,5: gira totalmente a vuoto.