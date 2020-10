Voti e pagelle Benevento-Napoli 1-2: super Insigne e Politano, male Lozano.

Il Napoli nel derby campano fatica ma riesce a portare la vittoria a casa.

Troppo molli gli azzurri nei primi 30 minuti, sembrava di rivedere la partita con l’Az. Poi grazie alle sostituzioni riesce a sistemare le cose.

Molto buona la partita di Politano subentrato nel secondo tempo a Lozano e quella di Insigne.

Buona la prova degli uomini di Pippo Inzaghi, che con coraggio sin dai primi minuti hanno attaccato il Napoli molto alto.

VOTI E PAGELLE- MIGLIORI E PEGGIORI

Migliori Benevento:

Montipò, 6.5: partitona del portiere beneventano, prima miracolo su insigne e poi sul colpo di testa di Manolas. Non può nulla sui 2 goal del Napoli.

Roberto Insigne, 7: partita molto speciale per lui per tanti motivi. Riesce a trovare il suo primo goal in A e scoppia in lacrime.

Peggiori Benevento:

Lapadula, 5.5: poco incisivo, non riesce ad aiutare la squadra, escludendo l’azione del goal.

Migliori Napoli:

Politano, 7: entra e spacca la partita, sostituisce un Lozano spento e lo fa benissimo. Nasce grazie a lui il goal del pareggio e quello della vittoria.

Insigne, 7: goal alla Del Piero ma con il piede debole, la mette all’incrocio e pareggia il fratello. Quando la palla è nei suoi piedi nasce sempre qualcosa.

Peggiori Napoli:

Lozano, 5: ritorna a destra dopo una partita magnifica a sinistra. Soffre un po’ e non riesce a dare quel qualcosa in più.

Osimhen, 5.5: oggi, come con gli olandesi, gli viene tolta la profondità e non viene cercato spessissimo nei primi 50 minuti. Poi nel finale gli riesce qualcosa

Peggiori:

Doveri, 5: clamoroso errore su Lozano, non assegnando il calcio di rigore. La partita alla fine gli sfugge un po’ di mano. Male.

