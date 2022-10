Voti e Pagelle Barcellona-Inter 3-3: prestazione da grande squadra per i nerazzurri

Una grande Inter pareggia per 3 a 3, al Camp Nou, sfiorando anche la vittoria sul gong

Match di grande intensità da entrambe le parti, il Barcellona parte forte con un palleggio continuo e un pressing alto; le azioni più pericolose sono però per l’Inter che in due occasioni, Dzeko prima e Dumfries poi, sfiora la rete del vantaggio. Il parziale muta al minuto 40 del primo tempo grazie alla rete sotto porta di Dembele; goal che porta i blaugrana in vantaggio e sembra spianare la strada verso la vittoria. In realtà, nella ripresa, i nerazzurri reagiscono da grande squadra e grazie alle reti di Barella al 50’ e Lautaro al 63’ riescono a ribaltare il risultato. I catalani non ci stanno e, con il solito pressing constante, trovano con Lewandowski la rete del pareggio al minuto 82. Ancora una volta però la banda di Inzaghi trova le forza per rispondere e grazie a Gosens passa nuovamente in vantaggio al minuto 89. Il punteggio riceve l’ultimo scossone al 92’ ancora una volta con Lewandowski che firma così la rete del pareggio.

Una prestazione che lascia l’amaro in bocca ad Inzaghi per le occasioni sprecate; il tecnico piacentino può però sorridere per avere ottenuto un punto d’oro, su un campo complicatissimo, e perché partita dopo partita sta ritrovando risultati e compattezza.

Migliori e Peggiori Barcellona

MIGLIORI

Ter Stegen 7,5: in più di un’occasione tiene a galla i suoi con parate a dir poco fondamentali.

Lewandowski 7,5: dopo la partita anonima dell’andata ritrova, almeno personalmente, il sorriso con una doppietta.

Pedri 6,5: solita partita totale del centrocampista spagnolo.

PEGGIORI

Pique 5: non più il giocatore di qualche anno fa; soffre maledettamente, come tutto il reparto, le ripartenze nerazzurre.

Garcia 5: marca male, anzi malissimo Lautaro che senza esitazione purga la squadra blaugrana.

Migliori e Peggiori Inter

MIGLIORI

Lautaro 8,5: una partita straordinaria per intensità e qualità; goal, assist e tanta garra.

Calhanoglu 7,5: gioca la palla con una disinvoltura disarmante; regala una perla a Lautaro che non si fa pregare due volte.

Bastoni 7,5: difensivamente perfetto; offensivamente si reinventa pittore con un assist al bacio per Barella.

Barella 7,5: parte piano, ma quando ingrana la marcia è decisamente l’uomo in più a centrocampo; goal bellissimo.

PEGGIORI

Asllani 5: il ragazzo si farà, le sue qualità non sono in discussione; il mancato assist, sul finale, per Mkhitaryan poteva chiudere i conti in tutti i sensi. L’importante che impari dagli errori.