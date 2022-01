Voti e Pagelle Atalanta-Inter 0-0: la squadra di Inzaghi sbatte sulla muraglia bergamasca

Finisce 0 a 0 il match tra Atalanta e Inter; una partita intensa, feroce e molto gradevole da guardare nonostante le reti bianche. Un primo tempo dai ritmi bassi e con poche occasioni, con l’Inter a tenere il possesso e l’Atalanta con una difesa alta ad arginare il giro palla dei milanesi. Nella seconda frazione di gioco le due squadre alzano i giri del motore, di conseguenza lo spettacolo ne risente in positivo; nonostante svariate occasioni da una parte e dall’altra il match termina in pareggio.

Migliori e Peggiori Atalanta

MIGLIORI

Musso 7: che fosse un gran portiere non lo scopriamo certo oggi; in più di un occasione si frappone tra i calciatori nerazzurri e la gloria del goal.

Pezzella 6,5: tiene a bada Darmian in maniera impeccabile e si alza in pressing sempre con i tempi giusti.

Demiral 6,5: un vero e proprio muro di gomma su cui Sanchez e Dzeko sbattono ripetutamente, quando sta bene è veramente un top.

PEGGIORI

Pessina 5,5: serata opaca la sua. Sbaglia un goal davanti al portiere e poche volte trova il pallone con i tempi giusti.

Migliori e Peggiori Inter

MIGLIORI

Handanovic 7,5: è tornato super Samir. Partita impeccabile la sua, con due interventi provvidenziali ferma prima Pessina e poi Muriel.

Barella 6,5: tanta quantità al servizio della squadra, per poco non sforna un assist da fantascienza.

PEGGIORI

Dzeko 5: si sbatte tantissimo, come suo solito cerca di mettere sempre i compagni nelle migliori condizioni, peccato per lui che questa sera il feeling con il goal l’abbia lasciato a Milano. Sbaglia un goal praticamente fatto e in altre due occasioni non va sulla palla con la cattiveria giusta.

Correa 5,5: il ragazzo se vuole trovare spazio deve darsi una svegliata. Entra con poca cattiveria e non riesce in nessun modo a essere incisivo.

