Voti a pagelle Napoli-Torino 3-1: un super Anguissa e Kvara regalano i tre punti agli azzurri

Voti a pagelle Napoli-Torino 3-1: la doppietta di Zambo Anguissa ed il gol di Kvicha Kvaratskhelia portano i tre punti alla squadra di Luciano Spalletti.

Dopo la sosta per la Nazionale, il Napoli ritorna a vincere. Gli azzurri trionfano per 3-1 sul Torino di Ivan Jurić con la doppietta di uno straordinario Zambo Anguissa che segna due reti in sei minuti. Inizia un vero e proprio assedio dei partenopei che dominano in area avversaria. Non passa molto tempo ed il Napoli trova anche la rete del 3-0 con Kvicha Kvaratskhelia.

La partita sembra essersi messa tutta in discesa per i padroni di casa ma non è così. Antonio Sanabria, a pochi minuti dall’intervallo, sigla la rete del 3-1 che riapre i giochi per i granata. Nel secondo tempo, il Toro prende coraggio e si fa vedere dalle parti degli azzurri che riescono a difendere sempre molto bene. Il risultato non cambia ed il Napoli confeziona la sesta vittoria consecutiva in campionato.

Pagelle Napoli

Migliori

Anguissa 7,5

Prima doppietta in azzurro, ma soprattutto della sua carriera. Il tutto in sei minuti e con la sua devastante eleganza. Oltre a questo, però, fornisce il suo solito preziosissimo contributo e lo si vede giocare in ogni parte del campo. Sembra instancabile ed in tutta la partita percorre oltre 10 kilometri.

Mario Rui 7

Già a San Siro aveva fatto vedere buone cose, oggi si è replicato. Il cross per il vantaggio di Anguissa è stato davvero straordinario. Sempre preciso nelle uscite e non realizza nessuna sbavatura. Macina campo anche quando il Torino diventa più aggressivo.

Kim 7

Partita ordinata in difesa da parte del sudcoreano. Lo si vede subito da quando realizza il primo anticipo a soli quattro minuti dal fischio d’inizio. Si fa trovare sempre pronto sulle punizioni e sui calci d’angolo. Sfortunato sul gol di Sanabria che è aiutato anche da un rimpallo. Colpo di tacco sul finale, una vera perla.

Peggiori

Nessuno

Pagelle Torino

Migliori

Sanabria 6,5

Il gol che dimezza il vantaggio a pochi minuti dallo scadere del primo tempo dà grande coraggio alla propria squadra. Nel secondo tempo si dimostra sempre il più pericoloso e riesce a superare un difensore ostico come Kim.

Buongiorno 6,5

Grande lavoro prima su Raspadori e poi su Simeone. Sempre preciso nelle chiusure ma non può fare nulla sulle tre reti da parte degli azzuri. Partita comunque discreta dopo il rinnovo col club granata.

Vlašić 6

Partita in crescente miglioramento per il croato. Nel primo tempo si fa vedere pochissimo e la difesa azzurra riesce sempre ad arginare. Nella ripresa riesce a far vedere qualcosa e si accende diverse volte in area avversaria.

Peggiori

Rodríguez 5

Disattento in diverse circostanze e si perde completamente sia Di Lorenzo che Politano. Non si intende per nulla con il compagno di reparto Lazaro. I terzini azzurri dominano nel suo reparto.

Miranchuk 5,5

Veniva da un lungo infortunio ed è stata la sua prima partita da titolare. La sua condizione non è ancora al top ma Jurić ha voluto rischiarlo lo stesso. Un po’ di imprecisioni ci sono state e a metà ripresa viene sostituito.