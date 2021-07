Volleymercato, Trento annuncia Matej Kaziyski

Matej Kaziyski fa ritorno nella sua Trento. Lo schiacciatore bulgaro va a completare il reparto attaccanti della squadra di Lorenzetti: “Voglio offrire il mio contributo per restare sempre ad alti livelli”.

Si chiama Matej Kaziyski il colpo a sensazione della Trentino Volley. Lo schiacciatore bulgaro fa ritorno nel roster gialloblù dopo cinque anni di assenza. Cinque anni nei quali ha girato il mondo scoprendo nuove realtà, dalla Polonia al Sol Levante. Cinque anni per tornare al punto di partenza e chiudere un cerchio, in quella Trento che lo ha visto vincere tutto e alzare al cielo ben 15 trofei:

“Dopo tanti anni lontano, era arrivato il momento di tornare a casa ed indossare nuovamente la mia maglia numero uno di Trentino Volley – ha dichiarato Kaziyski – Nella mia testa ho sempre pensato che prima o poi sarebbe stato giusto giocare di nuovo a Trento per completare il cerchio della mia carriera. Ho ancora tanto da dare e voglio continuare a pormi obiettivi importanti, come ad esempio superare quota 5.000 punti per questo Club, ma soprattutto voglio offrire il mio contributo per mantenere Trentino Volley sempre ad alti livelli“.

Logo Superlega maschile volley

C’è anche tanta soddisfazione nelle parole del presidente Mosna, che dopo aver messo a segno alcuni colpi giovani ma già pronti a grandi palcoscenici (Sbertoli, Cavuto etc..), riporta a Trento un giocatore di grande esperienza. Un vero fuoriclasse, che si metterà al servizio di coach Lorenzetti:

“Matey è stato parte integrante del percorso di questo Club e sono contento di poter dire che lo sarà anche nel futuro – ha sottolineato il presidente – Lo abbiamo sentito costantemente vicino anche quando negli ultimi anni è stato fisicamente lontano da Trento; ho sempre considerato il suo un ritorno scontato perché il posto giusto per lui è solo questo. Riprenderà ad indossare la maglia numero uno che negli anni abbiamo tenuto da parte per lui e sono sicuro che offrirà un grande contributo alla nuova e giovane rosa, non solo in campo ma anche in spogliatoio, trasmettendo i valori di Trentino Volley e facendo capire ai nuovi arrivi cosa voglia dire giocare per questa società“.

