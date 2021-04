Volleymercato, Modena annuncia Bruninho. Bosetti a Busto Arsizio

Il palleggiatore brasiliano annunciato come nuovo regista della Leo Shoes. Lucia il primo tassello della ricostruzione di Busto.

Il volleymercato, maschile e femminile, è in pieno fermento. Oggi sono arrivati tre annunci ufficiali che hanno attizzato parecchio la fantasia dei tifosi: detto di Valentina Diouf nuovo opposto di Perugia, c’è da registrare il (quarto) ritorno di Bruninho alla Leo Shoes Modena e il passaggio di Lucia Bosetti tra le file di Busto Arsizio.

Il palleggiatore brasiliano entra a far parte del progetto ambizioso che la squadra emiliana ha intrapreso annunciando il ritorno dell’opposto francese Ngapeth, e alimentato dalle tante voci che avvicinano anche il centrale Leal ai “canarini”. La società, con a capo la presidentessa Pedrini, vuole tornare a recitare un ruolo da protagonista dopo alcune annate vissute un po’ in sordina. Manca un trofeo da due anni, e questa stagione si avvia alla conclusione con l’obiettivo minimo della qualificazione in Challenge Cup ancora da conquistare nei playoff contro Milano.

L’unico modo per tornare grandi è investire sul mercato. Magari richiamando chi, in maglia gialloblù, ha già dimostrato di saper vincere. Lo ha fatto Bruninho, regista pluridecorato sia a livello di club che di Nazionale. Fresco vincitore del campionato brasiliano con il Funvic, Bruninho ha conquistato a Modena due Scudetti e tre Coppe Italia in due momenti differenti.

“Sapevo che sarei tornato – annuncia ai microfoni di SkySport con l’aria di uno che è sempre stato di casa – Non ho ho mai smesso di avere Modena nel cuore, sapevo che un giorno sarei tornato a giocare al PalaPanini”. Nelle sue parole c’è tanta ambizione: “Torno per vincere ancora. Insieme a un coach come Giani, riporteremo Modena dov’era nel 2016″. Per lui un contratto triennale e le chiavi di una squadra che si presenterà carica d’aspettative ai blocchi di partenza il prossimo anno.

Lucia Bosetti: “La UYBA un’occasione di riscatto”

Grandi movimenti anche nel mondo della pallavolo femminile: oggi Busto Arsizio ha annunciato l’acquisto di Lucia Bosetti, prima new entry nel roster di Marco Musso: “Sono tanti anni che il mio nome viene associato alla Uyba – dichiara la schiacciatrice in sede di presentazione – una società che ho sempre apprezzato molto per la sua stabilità e una chiara concretezza sia organizzativa che di risultati sportivi. Sento che la Uyba sarà la mia occasione di riscatto. Voglio tornare a giocare a pallavolo divertendomi, cosa che non accade da tempo”.

Per la giocatrice di Tradate (VA) un avvicinamento a casa. La UYBA inizia così il processo di ricostruzione del parco attaccanti, che ha conosciuto gli addii di Escamilla, Gennari e Piccinini. Possibile che la maggiore delle sorelle Bosetti venga impiegata anche come “jolly” in seconda linea, viste le sue ottime doti in ricezione e la concomitante partenza di Giulia Leonardi, che ha lasciato la squadra bustocca dopo a tre anni dal suo ritorno. Il sestetto lombardo pecca infatti in termini di centimetri e questo potrebbe spingere il DS Enzo Barbaro ad operare altri acquisti per aggiungere maggiore fisicità in attacco.

