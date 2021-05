Volleymercato femminile: Sofia D’Odorico torna a Novara

L’ex schiacciatrice trentina torna in Piemonte, dove visse da comprimaria la prima parte della stagione 2016-17. Un’aggiunta importante al roster di Lavarini, utile soprattutto ad allungare la panchina.

Sofia D’Odorico è una nuova schiacciatrice dell’Igor Gorgonzola Novara. La giocatrice di Palmanova, provincia di Udine, torna a vestire la maglia azzurra delle piemontesi dopo la fugace esperienza coincisa con la prima parte della stagione 2016-17. Allora appena ventenne, Sofia venne ceduta a Mondovì nella serie cadetta. Di lì ha iniziato un percorso di maturazione, che dall’A2 con Ravenna ed Orvieto, l’ha portata a disputare il primo campionato da assoluta protagonista in massima serie.

Insieme a Giulia Melli, ha infatti composto il reparto schiacciatrici della squadra di Bertini. L’avventura con la Despar si era chiusa qualche settimana fa, come confermato dalla stessa schiacciatrice, ma oggi le si schiudono le porte di Novara, una tra le squadre migliori d’Europa. D’Odorico ci arriva sicuramente cambiata rispetto alla prima volta, pronta a giocarsi le sue carte contro le varie Bosetti ed Herbots:

“Sono consapevole che la chiamata di Novara rappresenti per me una grandissima opportunità e non ho esitato un secondo, l’ho voluta cogliere al volo“, ha detto la giocatrice dal ritiro di Cavalese dove, insieme al gruppo della Nazionale azzurra, sta preparando la prossima Volleyball Nations League.

CIARROCCHI MICHELA (ORVIETO) ORVIETO – PERUGIA PALLAVOLO CAMPIONATO ITALIANO VOLLEY SERIE A2-F 2018-2019 POOL PROMOZIONE ORVIETO (TN) 14-04-2019 FOTO FILIPPO RUBIN / LVF

Un traguardo, quello della Nazionale, che ha saputo raggiungere insieme alle (ormai ex) compagne Furlan e Melli, a testimonianza di come il gruppo gialloblù abbia lavorato bene questa stagione: “Personalmente arrivo da una bellissima stagione per me e per il mio ex club, Trento, e la chiamata di Novara così come quella della nazionale rappresentano un bel riconoscimento per il lavoro svolto. Quest’esperienza in azzurro è un passaggio fondamentale per il mio percorso di crescita, e sto cercando di tirarne fuori il meglio“.

Novara arricchisce così il suo roster con un nuovo innesto, dopo gli arrivi di Fersino, chiamata a sostituire Sansonna, e Karakurt, la tanto sospirata attaccante che dovrebbe garantire quel salto di qualità per colmare il gap con Conegliano. D’Odorico, che porta in dote un carniere da ben 238 punti segnati la passata stagione, non teme alcun tipo di confronto. È arrivata a Novara per crescere ulteriormente ed affermarsi definitivamente ad alti livelli. Ma anche la squadra piemontese, ne siamo certi, trarrà beneficio dalla sua presenza in organico.

