Volleyball Nations League maschile: l’Italia torna alla vittoria contro l’Australia

Sulla carta era una partita da vincere e così è stato. Oggi gli azzurri non hanno espresso il loro miglior gioco ma tanto basta per vincere contro la compagine australiana.

Nel campo tricolore ancora una volta spiccano i nomi di Michieletto, tra i miglior realizzatori dell’incontro, e di Galassi, di nuovo disponibile dopo un breve stop per un lieve infortunio.

Con il successo di oggi per 3-0 (25-20, 25-22, 25-14) contro l’Australia arriva così la quarta vittoria del torneo per questa nazionale B. Mentre la squadra di Miranda rimane all’ultimo posto in classifica con ancora zero vittorie all’attivo.

I sestetti. Coach Miranda per l’incontro ha scelto: l’alzatore Dosanjh, il centrale Graham come opposto, i centrali Mote e O’Dea, le bande Smith e Senica con il libero Perry. Valentini ritrova Galassi che manda in campo fin da subito assieme a Sbertoli, Michieletto, Pinali, Mosca, Cavuto e Balaso.

Primo set

Galassi si ripresenta in campo realizzando i primi punti per gli azzurri con un muro e un primo tempo. Tra gli avversari Graham sembra l’unico ad essere in grado di superare il muro tricolore. Sbertoli si improvvisa attaccante e realizza il mani fuori del 4 a 9. Smith accorcia le distanze con l’ace dell’8 a 12.

L’Italia non è perfetta ma riesce a mantenere sempre a distanza gli australiani; Pinali è l’autore del pallonetto del 15 a 20. Con il gioco al centro di O’Dea, l’Australia cerca di recuperare lo svantaggio (20-23). Graham cerca la parallela ma la palla finisce fuori e regala il set ai padroni di casa.

Secondo set

Il secondo parziale incomincia in maniera più equilibrata del precedente. Il challenge dà ragione a Miranda, infatti Michieletto non ha trovato le mani del muro (4-4). Taylor con un mani fuori sull’alzatore avversario manda avanti i suoi per la prima volta nell’incontro (6-5). Pinali crea problemi alla ricezione avversaria e inverte la situazione (10-11).

È l’ace della giovane banda azzurra a portare l’Italia sul +3 (15-18). Il muro a due italiano ferma l’attacco di Graham (20-23). Due strepitosi recuperi di Mote annullano il primo set point dell’Italia ma ci pensa Galassi a mettere a terra il primo tempo che ci consegna anche questo set.

Terzo set

L’Italia riprende il parziale da dove aveva terminato il precedente. I protagonisti assoluti sono ancora Galassi e Michieletto, quest’ultimo ha messo la firma sull’ace del 2 a 5 e sulla pipe del 5 a 11. Dalla seconda linea arriva anche il primo punto di Cavuto (6-13).

Nonostante qualche parola di troppo volata sotto rete, gli italiani non perdono la concentrazione e riescono a tenere gli avversari a debita distanza. O’Dea va a segno un prima volta dal centro ma la seconda la manda fuori (10-18). Il muro a due con Galassi e Pinali ci regala la vittoria.

Migliori Bookmakers AAMS