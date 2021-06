Volleyball Nations League femminile: prima vittoria per l’Italia

La Nazionale di Bregoli batte la Corea 3-1 e conquista i primi tre punti di questa Volleyball Nations League. Un’iniezione di fiducia in vista delle sfide con Germania e Stati Uniti.

L’aspettavamo tanto e finalmente è arrivata: la prima vittoria azzurra alla Volleyball Nations League femminile è un urlo di liberazione per una squadra giovane che finora aveva fatto vedere ottime cose, senza mai raccogliere i frutti degli sforzi prodotti.

A mettere la firma sul 3-1 alla Corea è ancora Sylvia Nwakalor, best scorer delle azzurre con 16 punti. Ma stasera la nostra Nazionale ha offerto una grande prova collettiva: meglio al muro (9-4), al servizio (7 aces) e con un attacco che finalmente manda in doppia cifra tre interpreti su quattro: Mingardi, Nwakalor e D’Odorico.

La squadra di Lavarini, guidata dalla schiacciatrice Lee Soyoung (best scorer del match con 20 punti) e da Kim Yeon Koung, capitana capace di sfondare la doppia cifra. Non è bastato alla squadra di Lavarini un approccio al match più positivo rispetto alle avversarie: avanti di cinque nel primo set, con una diagonale di Park Jeongah a firmare il 10-15, le sudcoreane hanno perso il set ai vantaggi, con Nwakalor brava a sfruttare le mani del muro (27-25).

Le azzurre hanno ceduto il passo nel secondo set, dove la formazione asiatica ha avuto vita relativamente facile, conquistando un vantggio massimo di quattro lunghezze e chiudendo il parziale sul 23-25 con Lee Soungyoung.

La superiorità delle azzurre è emersa nei due set successivi, chiusi in netta supremazia nonostante i punteggi suggeriscano altro. Il 25-22 con il quale si va sul 2-1, si apre con un parziale di 5-0 propiziato dall’ace di Bosio, mentre nel quarto set la Corea viene spinta a otto punti di distanza quando Mingardi mette giù il pallone del 21-13. La squadra di Lavarini prova una timida reazione, ma l’attacco out di Park Jeongah la condanna alla sconfitta (25-20). Domani ci attende la Germania, nell’auspicio che, per noi, sia iniziato un nuovo torneo.

Migliori Bookmakers AAMS