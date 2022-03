Volley, vittorie per Scandicci e Monza in Challenge e Cev Cup

Volley, l’Italia festeggia i primi trofei continentali della stagione a livello di club: Scandicci liquida Tenerife, e si porta a casa la prima coppa della propria storia. Monza batte il Tours e conquista la Cev Cup.

Il volley italiano arricchisce la propria bacheca di altri due trofei: nella serata in cui la Nazionale di calcio esce mestamente dalle qualificazioni Mondiali, ci pensa la pallavolo a risollevarci un po’ gli animi. Scandicci e Monza le protagoniste di questa storia, che porta in dote allo sport tricolore una Challenge Cup e una Coppa Cev.

La squadra di Massimo Barbolini conquista il primo trofeo in assoluto della propria storia: battuta Tenerife con un netto 3-0 (25-12, 25-12, 25-10), che va a replicare il risultato ottenuto all’andata in Spagna. Ad ammirare la squadra di Barbolini arriva anche l’allenatore della Fiorentina, Vincenzo Italiano, a testimonianza di come l’evento fosse sentito in tutta la Toscana.

Decisive, come sempre, le attaccanti Pietrini (13 punti e top scorer del match) e Antropova (11 punti, autrice del muro decisivo). Le toscane conquistano così il primo trofeo della propria storia in una stagione fin qui in linea con le aspettative. Il quarto posto in campionato è infatti il risultato migliore che ci si potesse auspicare, visto che davanti ci sono tre squadre ben più consolidate.

Barbolini, allenatore della compagine neolaureatasi campione, dichiara a fine partita: “Sono felice perché quest’anno avevamo come obiettivo quello di arrivare fino in fondo a questa competizione e ce l’abbiamo fatta. Senza presunzioni partivamo da favorite ma non era scontato portare a casa la vittoria. Siamo stati bravi ad affrontare con umiltà questa partita, senza calare l’intensità ma anzi aumentandola. E’ sicuramente una bella soddisfazione. E’ stata una vittoria davvero bella, e spero che ci serva da lancio per il campionato. La vittoria è dedicata alla società che ha fatto molti sacrifici in questi anni.”

Le giocatrici di Scandicci festeggiano la vittoria in Challenge Cup. Foto dal sito ufficiale del club.

Primo trofeo in bacheca anche per Monza, che però l’anno scorso aveva conquistato la Cev Cup con la squadra femminile del consorzio Vero Volley. Stavolta è toccato agli uomini, impostisi con un inappellabile 3-0 ai danni di Tours (24-26, 18-25, 18-25), con Davyskiba top scorer grazie ai 16 punti messi a segno.

La gioia dei ragazzi di Eccheli è esplosa alla fine del secondo set, quando si è avuta la certezza matematica di aver vinto il trofeo. Una stagione ottima per Monza, che conferma la propria crescita nell’èlite del volley italiano ed europeo.

Un’immagine postata sull’account Twitter del Vero Volley Monza per celebrare le due Cev Cup vinte consecutivamente, al femminile (2021) e al maschile (2022).

Massimo Eccheli, coach della squadra brianzola, ha così commentato: “Gioia immensa. Siamo stati bravissimi a crederci. Siamo stati coesi quest’anno, nonostante i problemi che abbiamo dovuto affrontare. La squadra ha dimostrato di non arrendersi mai, ed è tornata ad esprimersi ad ottimi livelli in questo periodo. Sono più contento del percorso fatto che del risultato”.