Volley, Superlega maschile: i risultati dell’ottava giornata

Vibo Valentia continua a vincere

Vittoria importante della Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia, che ottiene così il sesto successo stagionale consecutivo. I calabresi vincono contro Vero Volley Monza per 3-1 (25-19, 18-25, 25-22, 25-22). Eccheli non riesce a bissare l’ottima prestazione che aveva portato i brianzoli a vincere contro Trentino nella precedente giornata.

Il primo set vede un’importante sfida al centro: da una parte Chinenyeze con un muro e degli ottimi primi tempi contrapposto a Galassi che concluderà il parziale come miglior realizzatore per il Vero Volley. Saranno i 3 ace di De Falco sul finale ad affossare la ricezione di Monza e a portare i calabresi in vantaggio. Il secondo set invece finisce a favore dei lombardi grazie all’ottima prestazione di Galassi dai nove metri e a muro e agli 8 punti messi a segno da Lanza.

Il terzo parziale inizia in assoluta parità. Poi Monza comincia a commettere troppi errori e non basta il time-out di Eccheli a cambiare la situazione. Mentre Vibo, ancora in attesa del neoacquisto Julien Lyneel, si affida all’altro mancino francese Rossard e torna in vantaggio. Quarto e ultimo set che vede il predominio assoluto delle due bande calabresi, con De Falco che chiude il match con un ace e viene nominato MVP.

Logo Superlega maschile volley

Gli altri incontri dell’ottava giornata

Partenza in sordina per la Gas Sales Bluenergy Piacenza che perde nettamente il primo set contro una buona Kioene Padova. Giusto il tempo di far ingranare il nuovo palleggiatore Baranowicz, che la squadra di Bernardi ottiene una vittoria da tre punti che fa molto sia per il morale che per la classifica.

Torna a vincere, invece, l’Itas Trentino sul campo della Top Volley Cisterna. I ragazzi di Lorenzetti vincono in tranquillità i primi due set, poi a causa del solito calo di concentrazione, concedono il terzo ai padroni di casa. Rammarico per i laziali che essendo avanti 22 a 18 nel quarto parziale, non riescono a portare gli avversari al tie-break.

Volley, Superlega maschile: i risultati dell’ottava giornata

Leo Shoes Modena – Cucine Lube Civitanova 0-3 (24-26, 22-25, 23-25)

Allianz Milano – Sir Safety Conad Perugia rinviata

Consar Ravenna – NBV Verona rinviata

Gas Sales Bluenergy Piacenza – Kioene Padova 3-1 (16-25, 25-20, 25-19, 25-22)

Top Volley Cisterna – Itas Trentino 1-3 (17-25, 20-25, 25-22, 24-26)

Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia – Vero Volley Monza 3-1 (25-19, 18-25, 25-22, 25-22)

Volley, Superlega maschile: classifica aggiornata dopo otto giornate

Squadre PG V P S Pt 1 Lube 8 8 0 24:3 23 2 Sir 7 7 0 21:2 21 3 Power Volley 7 5 2 16:11 14 4 Callipo 8 5 3 16:16 13 5 Modena 7 4 3 14:11 12

6 Gas Sales 8 4 4 14:16 12 7 Trentino 7 3 4 12:13 10 8 Verona 7 3 4 12:15 9 9 Volley Milano 8 3 5 13:20 7 10 Porto Robur Costa 7 1 6 11:18 6 11 Padova 8 1 7 8:21 4 12 Top Volley 8 1 7 7:22 4 Fonte: Google

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS