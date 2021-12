Volley, Superlega maschile: i risultati della prima giornata di ritorno

Il Covid continua ad essere il primo protagonista della Superlega maschile di volley. Il calendario, già rivoluzionato in settimana per permettere il recupero delle ultime partite del girone di andata e il regolare svolgimento della Coppa Italia, ha subito altri cambiamenti.

Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia e Gioiella Prisma Taranto è uno dei primi match rinviati, a causa di un cluster epidemico tra i calabresi, ma è anche l’unico che ha già trovato una data per essere recuperato: il 20/01/2022 ore 19.30. Invece Piacenza ha risolto i suoi problemi di Covid ed è già tornata in campo ma a causa dei vari spostamenti si è vista costretta a rinviare la sfida contro Ravenna a data da destinarsi.

Alla lista di match saltati si aggiunge anche Modena – Monza. Rossini ha annunciato sui social di essere tornato negativo nei giorni scorsi ma nel controllo di routine prepartita a risultare positivo è stato un altro gialloblù, Van Garderen. Come da protocollo i modenesi sono stati sottoposti a tampone rapido che ha evidenziato la positività di alcuni di loro. Nel rispetto delle regole, le due squadre, già in spogliatoio, non sono state fatte scendere in campo e i brianzoli faranno rientro a Monza in serata.

Logo Superlega maschile volley

I primi a scendere in campo sono stati i marchigiani, impegnati contro i veneti. Nonostante l’infermeria piena e tre schiacciatori su quattro non disponibili, Civitanova schiera Zaytsev in posto 4 e dà fiducia a Garcia in 2. Entrambi non deludono le aspettative, andando a segno rispettivamente 10 e 12 volte. Nel campo avversario invece brilla ancora Bottolo ma i suoi 13 punti non bastano a Padova neanche per strappare un set.

Perugia, ancora orfana di Anderson e Rychlicki, vince ancora e consolida il primo posto in vetta. Cisterna riesce a rendere la vita difficile agli umbri per i primi due set, vincendo il primo e lottando nel secondo, arrendendosi solo alla fine ai colpi di Leon (28 punti per lui) e compagni.

L’ultima partita andata in scena è stata il derby dell’Adige, il quale non ha risparmiato sorprese. All’assenza di Lisinac, non inserito a referto per un risentimento alla schiena, si aggiunge anche l’infortunio alla mano di Sbertoli, occorso nel primo set dopo un muro su Jensen, che lo ha visto costretto a lasciare le redini della squadra a Sperotto. I trentini resistono per i primi due parziali ma poi subiscono la rimonta degli scaligeri. Dopo una girone di andata anonimo, i veronesi hanno iniziato a mettere in campo quel carattere tanto richiesto da Stoytchev, trovando il secondo successo consecutivo.

I risultati della prima giornata di ritorno

Top Volley Cisterna – Sir Safety Conad Perugia 1-3 (27-25, 19-25, 10-25, 19-25)

Verona Volley – Itas Trentino 3-2 (13-25, 29-31, 25-20, 25-10, 15-12)

Leo Shoes PerkinElmer Modena – Vero Volley Monza rimandata

Consar RCM Ravenna – Gas Sales Bluenergy Piacenza rimandata

Cucine Lube Civitanova-Kioene Padova 3-0 (25-20, 25-17, 25-20)

Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia-Gioiella Prisma Taranto ancora da disputare

Riposa: Allianz Milano

