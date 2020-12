Volley, Superlega maschile: i risultati della 4a giornata. Trentino continua a vincere

L’allenatore della Top Volley Cisterna, Boban Kovac, ha dichiarato che l’obiettivo in questa situazione è “salvare la faccia”. Ma i problemi per la squadra pontina persistono e non riescono a strappare neanche un punto ai vicini di classifica. La sfida con la Consar Ravenna termina con il punteggio di 1-3 (22-25, 24-26, 25-23, 19-25) per gli ospiti.

Invece nessuno riesce più a fermare la Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia. La rivelazione di questo campionato, il francese Thibault Rossard, con 21 punti, 2 ace e 2 muri, trascina i calabresi alla decima vittoria. La Kioene Padova prova a resistere ma l’incontro sul campo del PalaMaiata termina 3-0 (26-24, 25-22, 27-25) a favore dei padroni di casa.

Logo Superlega maschile volley

Anche l’Itas Trentino continua a vincere. La squadra di Lorenzetti domina dall’inizio alla fine contro una Gas Sales Bluenergy Piacenza troppo arrendevole e trova così la settima vittoria in campionato.

Non sfigura Michieletto, schierato titolare in attesa del rientro di Kooy alle prese con un infortunio agli addominali. Mentre risulta più difficile per gli emiliani sopperire all’assenza di Grozer, ancora fermo per la caviglia.

Trentino-Piacenza: il racconto del match

Giannelli si affida fin da subito alla coppia serba al centro. Clevenot pesta la linea dei tre metri in un attacco dalla seconda linea (5-3). L’alzatore trentino trova il punto dell’8-5 con una palla all’indietro di seconda intenzione (8-5). Russell sbaglia il pallonetto e Bernardi ferma il gioco (13-8). Funziona bene il gioco di squadra dei padroni di casa: alza Michieletto con i pugni chiusi e Lucarelli trova il punto da posto 6 (21-13). L’Itas chiude il primo set con l’attacco del suo opposto dopo l’alzata della banda brasiliana.

Podrascanin mette la firma sul primo muro della squadra trentina ai danni di Finger (4-2). La Gas Sales in questo secondo parziale, rispetto al precedente, è molto più presente. Polo si carica la squadra sulle spalle: mura Lisinac (5-5) e attacca una veloce al centro (8-7). Abdel Aziz non sbaglia più nulla e mette anche la firma sull’ace che vale il 13-8. Finger cerca di accorciare le distanze prima con un pallonetto (17-14) e poi con un mani fuori (20-17). Clevenot, da piedi a terra, non riesce a risolvere l’alzata poco precisa di Izzo e regala il punto n.25 agli avversari.

Il coach piacentino prova a cambiare qualcosa, mandando Tondo sul taraflex al posto del pari ruolo iraniano. Russell attacca a tutto braccio ma non trova le mani del muro (4-1). Piacenza cerca la reazione a partire dal monster block di Clevenot sull’opposto olandese (7-6). Trentino prende le distanze con il muro di Giannelli sull’ex compagno di squadra Russell (14-8). Michieletto mette a segno due punti diretti dai nove metri sul neoentrato Antonov (17-10). Ed è questo turno al servizio del giovane azzurrino che spegne tutte le speranze di Piacenza di riaprire la partita.

Volley, Superlega maschile: ecco i risultati della quarta giornata di ritorno

Allianz Milano – Leo Shoes Modena Rinviata al 21/01/2021 ore 18:00

Top Volley Cisterna – Consar Ravenna 1-3 (22-25, 24-26, 25-23, 19-25)

Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia – Kioene Padova 3-0 (26-24, 25-22, 27-25)

Sir Safety Conad Perugia-NBV Verona 3-1 (25-20, 25-22, 26-28, 25-20)

Cucine Lube Civitanova-Vero Volley Monza Rinviata al 21/01/2021 ore 18:00

Itas Trentino-Gas Sales Bluenergy Piacenza 3-0 (25-16, 25-21, 25-17)

Volley, Superlega maschile: classifica aggiornata dopo la quarta giornata di ritorno

Squadra PG V P Set Pt 1 Sir 14 13 1 39:8 39 2 Lube 13 11 2 34:12 31 3 Callipo 14 10 4 32:21 28 4 Gas Sales 15 8 7 27:28 24 5 Trentino 12 7 5 25:18 21

6 Power Volley 12 7 5 26:22 20 7 Modena 14 7 7 24:25 20 8 Volley Milano 12 7 5 25:24 18 9 Verona 13 4 9 21:30 13 10 Porto Robur Costa 13 3 10 20:32 13 11 Padova 15 3 12 17:38 11 12 Top Volley 15 1 14 11:43 5 Fonte: Google

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS