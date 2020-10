Volley, Serie A1 femminile: i risultati della settima giornata

Una settima giornata di campionato particolare per la massima serie femminile: tre partite giocate nella giornata di sabato e due incontri rinviati causa Covid-19. Oggi si è svolto solo il match tra Zanetti Bergamo e Bartoccini Fortinfissi Perugia concluso in favore delle prime per 3-1 (25-17, 25-20, 19-25, 27-25)

Lo scontro inizia in parità fino al punto n.5. Poi le padrone di casa cercano e ottengono il vantaggio importante del +8 (21-13). Non serve a nulla la rimonta tentata da Angeloni e compagne.

Il secondo set sembra la copia del precedente fino a che Ortolani piazza due punti importanti, che danno inizio al recupero per le ragazze di coach Bovari.

Negli ultimi due parziali Havelkova ed Ortolani, con rispettivamente 11 e 16 punti a referto, non riescono a contrastare un’inarrestabile Lanier. La schiacciatrice americana, autrice di 28 punti, regala alla sua squadra la sua prima vittoria stagionale.

Imoco Volley Conegliano-Saugella Monza 3-0 (25-16, 25-23, 25-14)

Busto Arsizio-Il Bisonte Firenze rinviata

Savino Del Bene Scandicci-Igor Gorgonzola Novara 2-3 (21-25, 17-25, 25-23, 25-23, 16-18)

Zanetti Bergamo-Bartoccini Fortinfissi Perugia 3-1 (25-17, 25-20, 19-25, 27-25)

Millennium Brescia-Reale Mutua Fenera Chieri 0-3 (22-25, 19-25, 20-25)

Delta Despar Trentino-Bosca S. Bernardo Cuneo rinviata

Serie A1 femminile: la classifica dopo sette giornate

Squadre PG V P S Pt 1 Imoco Volley 6 6 0 18:1 18 2 Savino Del Bene 7 5 2 17:11 15 3 Trentino D 6 4 2 14:7 13 4 Chieri Torino 6 4 2 14:8 12 5 Novara 5 4 1 13:5 11

6 Pro Victoria Pallavolo 6 3 3 11:12 10 7 Cuneo Granda Volley 4 3 1 10:6 8 8 Bisonte 6 3 3 11:14 7 9 Busto Arsizio 5 2 3 8:10 6 10 Casalmaggiore 6 2 4 9:12 6 11 Bergamo 6 1 5 6:16 4 12 Wealth Planet 7 1 6 5:19 3 13 Millenium Brescia 6 0 6 3:18 1 Fonte: Google

