Volley, Serie A1 femminile: I risultati della sesta giornata

Si é conclusa la sesta giornata del campionato di Serie A1 femminile di volley. Poche sorprese dai taraflex rosa d’Italia che, dopo la vittoria di Novara su Brescia nell’anticipo di ieri, ha visto Conegliano vincere a Perugia con un netto 3-0 e continuare la sua corsa in solitaria a punteggio pieno. Anche perché la Delta Despar Trentino lotta e sgomita contro Firenze, ma dopo aver vinto il primo e terzo set, dunque essere stata in vantaggio, si scioglie nel tie-break, perso col punteggio di 15-4.

Negli altri due match di giornata, passo indietro della Unet e-Work Busto Arsizio che perde in casa 3-1 contro la Scandicci di Barbolini. Mingardi e compagne lottano su ogni pallone e vincono un set ai vantaggi sul 33-31. Troppo forti Stysiak e socie per una squadra chw continua aa soffrire l’assenza dI Poulter al palleggio. Perde, ma non fa piú notizia, anche Casalmaggiore, sconfitta in casa anche da Chieri sul 3-0. Caduta che potrebbe mettere a rischio la panchina di coach Parisi, con le “rosa” già parecchio attardate in classifica, dopo aver raccolto appena sei punti in altrettante gare.

Serie A1 femminile: I risultati della sesta giornata

Igor gorgonzola Novara-Banca Valsabbina Millennium Brescia 3-0

Bisomte Firenze-Delta Despar Trentino 3-2

Bartoccini Fortinfissi Perugia-Imoco Volley Conegliano 0-3

Unet e-Work Busto Arsizio-Savino del Bene Scandicci 1-3

Epiú Pomí Casalmaggiore-Reale Mutua Fenera Chieri 0-3

Serie A1 femminile: la classifica aggiornata alla sesta giornata

Squadra P V S Set 1 Imoco Volley 5 5 0 15:1 15 2 Savino Del Bene 6 5 1 15:8 14 3 Trentino D 6 4 2 14:7 13 4 Novara 4 3 1 10:3 9 5 Chieri Torino 5 3 2 11:8 9 Punti

6 Cuneo Granda Volley 4 3 1 10:6 8 7 Bisonte 5 3 2 10:11 7 8 Pro Victoria Pallavolo 4 2 2 8:8 7 9 Casalmaggiore 6 2 4 9:12 6 10 Busto Arsizio 4 1 3 5:9 3 11 Wealth Planet 6 1 5 4:16 3 12 Bergamo 5 0 5 3:15 1 13 Millenium Brescia 4 0 4 2:12 1 Fonte: Google Punti

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS