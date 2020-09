Volley, il riepilogo della giornata di Serie A1 femminile e di Superlega maschile

Giornata di grande volley nei palazzetti italiani: si sono infatti disputate oggi le gare di Serie A1 femminile e Superlega maschile, che oggi ha fatto il suo esordio dopo l’antipasto offerto dalla Supercoppa vinta da Perugia. Andiamo a fare un riepilogo dei risultati maturati sui taraflex quest’oggi, tenendo d’occhio anche l’evolversi delle classifiche.

Serie A1 femminile: l’Imoco torna a dominare. Novara vince come sa

In campo femminile sono arrivate le conferme importanti dell’Imoco Conegliano e di una sorprendente Cuneo, entrambe vittoriose per 3-0 rispettivamente su Busto Arsizio e Saugella Monza. Le ragazze di santarelli faticano contro Mingardi e compagne, chiudendo tre parziali molto tirati sul 25-21, 25-20 e 25-23. Questo a riprova di quanto il livello del campionato si sia ancor più elevato, come dimostrato ieri dalla vittoria di Trento nell’anticipo con Casalmaggiore, così come dall’affermazione netta di Cuneo sulle ragazze di Barbolini, che comunque portano il secondo set ai vantaggi (31-29) e il terzo set sul 25-23. Nelle altre tre gare di giornata si segnala l’esoprdio vittorioso della nuova Igor Gorgonzola Novara di Lavarini su Bergamo (3-0) e le vittorie di Firenze e Scandicci su Brescia e Perugia, quest’ultima ancora a zero punti come Casalmaggiore e Busto.

Serie A1 femminile: risultati della seconda giornata e classifica

Casalmaggiore-Delta Despar Trentino 0-3 (giocata sabato)

Busto Arsizio-Imoco Volley Conegliano 0-3

Millennium Brescia-Il Bisonte Firenze 2-3

Cuneo Granda-Saugella Monza 3-0

Igor Gorgonzola Novara-Zanetti Bergamo 3-0

Savino Del Bene Scandicci-Bartoccini Fortinfissi Perugia 3-1

Serie A1 femminile: la classifica dopo due giornate

Imoco Volley Conegliano punti: 6 Giocate: 2 Vinte: 2 Perse: 0 Computo set: 6:1

Delta Despar Trentino punti: 6 Giocate: 2 Vinte: 2 Perse: 0 Computo set: 6:1

Cuneo Granda Volley Punti: 6 Giocate: 2 Vinte: 2 Perse: 0 Computo set: 6:1

Savino Del Bene Scandicci Punti: 5 Giocate: 2 Vinte: 1 Perse: 1 Computo set: 6:4

Igor Gorgonzola Novara Punti: 3 Giocate: 1 Vinte: 1 Perse: 0 Computo set: 3:0

Reale Mutua Fenera Chieri Punti: 3 Giocate:1 Vinte: 1 Perse: 0 Computo set: 3:0

Saugella Monza Punti: 3 Giocate: 2 Vinte: 1 Perse: 1 Computo set: 3:4

Il Bisonte Firenza Punti: 2 Giocate: 2 Vinte: 1 Perse: 1 Computo set: 4-5

Zanetti Bergamo Punti: 1 Giocate: 2 Vinte: 0 Perse: 2 Computo set: 2:6

Millennium Brescia Punti: 1 Giocate: 2 Vinte: 0 Perse:2 Computo set: 2:6

Epiù Pomì Casalmaggiore Punti: 0 Giocate: 2 Vinte: 0 Perse: 2 Computo set: 1:6

Bartoccini Fortinfissi Perugia Punti: 0 Giocate: 2 Vinte: 0 Perse: 2 Computo set: 1:6

Busto Arsizio Punti: 0 Giocate: 2 Vinte: 0 Perse: 2 Computo set: 1:6

Superlega maschile: Piacenza e Milano partono col piede giusto

Parte col “botto” la prima giornata della Superlega maschile. Il campionato più bello del mondo scopre la forza della nuova Piacenza di Lorenzo Bernardi, che sconfigge 3-1 la malcapitata Ravenna grazie a un Grozer in stato di grazia. Nel match di cartello di questa prima giornata la Vero Volley Monza esce vittoriosa 3-1 dal campo di Modena, battendo la formazione di coach Giani in cinque set molto “tirati”. I gialloblu dimostrano di doversi scrollare di dosso ancora le scorie della Supercoppa. Negli altri due match di giornata, vittoria per la Power Volley Milano, in casa, contro Latina, mentre Trento sbanca il campo di Padova con un netto tre a zero. Tutto ciò, in attesa delle due corazzate, Perugia e Lube, impegnate mercoledì 30 e lunedì 28 contro Callipo e Verona.

Superlega maschile volley: i risultati della prima giornata

Kioene Padova-Itas Trentino 0-3

Leo Shoes Modena-Vero Volley Monza 1-3

Allianz Milano-Top Volley Cisterna 3-0

Consar Ravenna-Gas Sales Blueenergy Piacenza 1-3

Superlega maschile volley: la classifica dopo la prima giornata

Itas Trentino Punti: 3 Giocate: 1 Vinte:1 Perse:0 Computo set: 3:0

Power Volley Milano Punti: 3 Giocate: 1 Vinte: 1 Perse: 1 Computo set: 3:0

Gas Sales Piacenza Punti: 3 Giocate: 1 Vinte: 1 Perse: 0 Computo set: 3:1

Vero Volley Monza Punti: 3 Giocate: 1 Vinte: 1 Perse: 0 Computo set: 3:1

Blue Volley Verona Punti: 0 Giocate: 0 Vinte: 0 Perse: 0 Computo set: 0:0

Sir Safety Conad Perugia Punti: 0 Giocate: 0 Vinte: 0 Perse: 0 Computo set: 0:0

Cucine Lube Civitanova Marche Punti: 0 Giocate: 0 Vinte: 0 Perse. 0 Computo set: 0:0

Tonno Callipo Vibo Valentia Punti: 0 Giocate: 0 Vinte: 0 Perse: 0 Computo set: 0:0

Leo Shoes Modena Punti: 0 Giocate: 1 Vinte: 0 Perse: 1 Computo set: 1:3

Consar Ravenna Punti: 0 Giocate: 1 Vinte: 0 Perse: 1 Computo set: 1:3

Top Volley Cisterna Punti: 0 Giocate: 1 Vinte: 0 Perse: 1 Computo set: 0:3

Kioene Padova Punti: 0 Giocate: 1 Vinte: 0 Perse: 0 Computo set: 0:3

