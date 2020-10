Volley, i risultati della quinta giornata di Serie A1 femminile e Superlega maschile

Turno infrasettimanale per la Serie A1 e la Superlega, i due principali campionati di volley femminile e maschile. La quinta giornata è stata all’insegna delle grandi conferme, con qualche sorpresa come la vittoria strappata a fatica dalla Allianz Cloud Milano nel match casalingo contro la Robur Costa Ravenna. I ragazzi di coach Piazza piegano gli emiliani solo al tie-break dopo una gara piuttosto combattuta con tre parziali su cinque finita ai vantaggi. Continua invece a dominare la Sir Safety Conad Perugia, che liquida la malcapitata Latina in tre set durante i quali la formazione laziale, unica ancora a secco di punti, ha dimostrato un buon carattere sfondando sempre quota 20. Si conferma anche la Tonno Callipo Vibo Valentia, vittoriosa al tie-break contro Verona. Rossard e compagni danno dunque continuità alle vittorie sui campi di Milano e Padova, portandosi a quota otto punti in classifica, ai piedi del podio occupato dalle “big” Milano, Civitanova e Perugia. Proprio Civitanova prova a scrollarsi definitivamente di dosso qualche ruggine mostrata nell’ultimo periodo andando a vincere 3-1 sul campo di una Piacenza che si sta un po’ smarrendo dopo l’incoraggiante inizio di stagione. Chiude il quadro la vittoria di Monza sul campo di Padova, in rimonta, e sempre al tie-break.

Volley, Serie A1 femminile: Trento continua a stupire

Importanti conferme anche in campo femminile, con la Serie A1 che, dopo l’anticipo di ieri tra il Bisonte Firenze e Bergamo, vinto dalle toscane 3-1, ha visto la Delta Despar Trentino regolare anche Perugia grazie a un perentorio 3-0 e dimostra di voler ambire a qualcosa in più di una semplice salvezza. Le ragazze di coach Bertini, guidate ancora dalla diagonale Cumino-Piani, sconfiggono Angeloni e compagne in un match tutto sommato equilibrato, con i tre set che si sono risolti per poche lunghezze di vantaggio. Vittoria importante anche per la Savino del Bene Scandicci che certifica la fragilità di Casalmaggiore, incapace di far male a una grande. Un 3-1 per le ragazze di Barbolini che hanno finalmente ritrovato la migliore Malinov in palleggio ed Elena Pietrini in banda, potento inoltre contare su “bocche di fuoco” del calibro di Stysiak e Courtney. Sorprende infine la vittoria di Chieri su una Monza che non riesce a compiere il salto di qualità definitivo per puntare alle vette della classifica. Le ragazze terribili di Bregoli piegano la formazione brianzola al tie-break, riuscendo in tal modo ad agganciarle in classifica e a mettere il “muso” avanti alla Igor gorgonzola Novara, il cui match contro Cuneo, così come la gara tra Busto e Brescia, è stata rinviata per alcuni casi di positività al Covid-19 tra le atlete.

I risultati della quinta giornata di Superlega maschile

Power Volley Milano-Porto Rubor Costa Ravenna 3-2

Gas Sales Piacenza-Cucine Lube Civitanova Marche 1-3

Tonno Callipo Vibo Valentia-New Bluevolley Verona 3-2

Kioene Padova-Vero Volley Milano 2-3

Sir Safety Conad Perugia-Top Volley Cisterna Latina 3-0

I risultati della Serie A1 femminile

Zanetti Bergamo-Il Bisonte Firenze 1-3

Reale Mutua Fenera Chieri-Saugella Monza 3-2

Delta Despar Trentino-Bartoccini Fortinfissi Perugia 3-0

Savino del Bene Scandicci-Casal Maggiore 3-1

Volley, la classifica aggiornata di Superlega maschile

Squadra PG V S Set 1 Sir 5 5 0 15:1 15 2 Lube 5 5 0 15:3 14 3 Power Volley 4 3 1 10:5 9 4 Modena 4 2 2 8:7 6 5 Trentino 4 2 2 6:6 6 Punti

6 Verona 4 2 2 6:7 6 7 Callipo 4 2 2 6:8 6 8 Gas Sales 5 2 3 8:11 6 9 Volley Milano 5 2 3 8:12 5 10 Porto Robur Costa 4 1 3 7:9 4 11 Padova 5 1 4 6:12 4 12 Top Volley 5 0 5 1:15 0 Fonte: Google

Volley, la classifica aggiornata della Serie A1 femminile

Squadra PG V S Set 1 Imoco Volley 4 4 0 12:1 12 2 Trentino D 5 4 1 12:4 12 3 Savino Del Bene 5 4 1 12:7 11 4 Cuneo Granda Volley 4 3 1 10:6 8 5 Pro Victoria Pallavolo 4 2 2 8:8 7 Punti

6 Novara 3 2 1 7:3 6 7 Casalmaggiore 5 2 3 9:9 6 8 Chieri Torino 4 2 2 8:8 6 9 Bisonte 4 2 2 7:9 5 10 Busto Arsizio 3 1 2 4:6 3 11 Wealth Planet 5 1 4 4:13 3 12 Millenium Brescia 3 0 3 2:9 1 13 Bergamo 5 0 5 3:15 1 Fonte: Google

