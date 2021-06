Volley femminile, Mazzanti seleziona tredici giocatrici per uno stage di amichevoli in Serbia

Il CT della nazionale di volley femminile seleziona tredici atlete per uno stage che partirà a Caorle il 29 giugno e terminerà con una serie di amichevoli che si terranno dal 5 al 9 luglio in Serbia. Da questo gruppo, dopo un’ulteriore scrematura, usciranno le 12 atlete per Tokyo.

Missione Tokyo: l’Italvolley femminile, dopo aver concluso bene la VNL casalinga, si proietta sulle Olimpiadi di Tokyo dove, dal 25 luglio all’8 agosto prossimi, si giocherà l’unico oro che ancora manca al nostro ricco palmares. Il coach Davide Mazzanti ha ridotto al minimo i propri dubbi, dopo un’ulteriore selezione praticata su un gruppo di 20 giocatrici avute a disposizione subito dopo la VNL.

L’ex tecnico di Perugia ha selezionato tredici giocatrici con le quali, dal prossimo 29 giugno, affronterà alcuni giorni di ritiro nella località balneare di Caorle e poi partirà, il 3 luglio, alla volta di Belgrado dove affronterà una serie di amichevoli contro la Serbia campione del mondo in carica.

Non ci sono particolari sorprese nell’elenco delle giocatrici scelte. Ci sono tutti i nomi delle “big” che ci si aspettavano. Un gruppo dotato di estrema qualità, che dovrà però subire un’ulteriore scrematura per raggiungere il numero di 12, quota massima con la quale potersi presentare a Tokyo.

Se alcuni ruoli sembrano già “cristallizzati”, con il posto da palleggiatrice che si contenderanno Malinov e Orro, De Gennaro nelle vesti di libero insostituibile e Paola Egonu opposta titolare, nonché punta di diamante della squadra, il nodo principale riguarda il reparto centrali e schiacciatrici.

Sono ben otto le atlete che si giocano una maglia in questi ruoli, quattro per reparto: Gennari, Sylla, Pietrini e Bosetti in attacco; Chirichella, Folie, Fahr e Danesi al centro. Una di loro, presumibilmente, verrà tagliata, con Sorokaite che può contare sul “vantaggio” di poter giocare sia da opposta che da schiacciatrice, dunque avere più chances di sbarcare in Sol levante.

Volley, Italia femminile: le 13 convocate da Mazzanti per lo stage preolimpico di Caorle

Schiacciatrici:

Caterina Bosetti

Alessia Gennari

Miriam Sylla

Elena Pietrini

Centrali:

Cristina Chirichella

Anna Danesi

Sarah Fahr

Raphaela Folie

Palleggiatrici:

Ofelia Malinov

Alessia Orro

Opposte:

Paola Egonu

Indre Sorokaite

Libero:

Monica De Gennaro

