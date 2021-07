Volley femminile, Italia Under 20 campione del mondo

L’Italia Under 20 di volley femminile, guidata da coach Bellano batte 3-0 la Serbia (25-17; 25-20; 25-23) e si laurea campione del mondo. In campo anche l’Italia Under 16, argento europeo dopo aver perso con la Russia.

Dominatrici assolute: l’Italia Under 20 guidata da Massimo Bellano ha vinto il titolo mondiale in Belgio e Olanda, al termine di una cavalcata trionfale che l’ha vista sempre vincere, cedendo appena due set, (entrambi alla Polonia), in tutta la competizione. Una marcia trionfale culminata con il 3-0 netto rifilato alla Serbia di Cvetkovic e Tica (top scorer con 12 punti).

Le azzurrine hanno imposto il proprio ritmo al match sin dall’inizio. Dopo un primo set praticamente dominato, chiuso sul 25-17, un momento di difficoltà è sopraggiunto sul finale del secondo parziale, quando le serbe si sono portate sul 22-19 mettendo pressione e costringendo Bellano al timeout.

Anche nel terzo set, cominciato con un parziale di 7-3, le serbe si sono riportate in parità, costringendo le nostre ragazze anche allo svantaggio. Nel momento decisivo, però, è salita in cattedra Frosini con una grande “pipe” per il 24-21. Match chiuso da un tocco di seconda di Gaia Guiducci, che ha fatto esplodere la gioia in campo. Tutti noi vogliamo unirci in un grande grazie a queste ragazze meravigliose che hanno portato la nostra pallavolo in alto nel mondo: Guiducci; Monza; Omoruyi; Cagnin; Frosini; Graziani; Ituma; Nwakalor; Gardini; Armini; Nervini e Consoli. Tutte loro ci hanno fatto emozionare e resi ancora una volta fieri di essere italiani.

Così come un grazie va alle ragazzine dell’Italia Under 16, vicecampionesse europee, dopo aver perso in finale contro una Russia capace di imporsi per 3-1. Un doppio 25-21 e un 25-16 hanno costretto le ragazze guidate da Pasquale D’Aniello ad accontentarsi della piazza d’onore.

