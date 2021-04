Volley femminile: Indre Sorokaite di nuovo a Firenze

L’opposta ex Imoco Conegliano ritorna nel capoluogo toscano per mettere la propria esperienza a disposizione della squadra di coach Mencarelli.

Ancora una volta Indre Sorokaite: l’opposto italo-lituano torna ad impreziosire la nostra Serie A1 di volley femminile dopo un anno d’assenza. È di nuovo Firenze ad abbracciarla. Squadra di cui è stata colonna per ben tre stagioni, sfiorando anche una semifinale Scudetto.

Stavolta Indre ci torna da giocatrice più che matura, con alle spalle un’importante esperienza internazionale vissuta in Giappone. Un acquisto, quello della società bisontina, che aumenta sicuramente la qualità a disposizione di coach Mencarelli, ma che soprattutto aggiunge un elemento di spessore internazionale in uno spogliatoio molto giovane.

SOROKAITE INDRE IL BISONTE FIRENZE – SUDTIROL BOLZANO PALLAVOLO CAMPIONATO ITALIANO VOLLEY SERIE A1-F 2016-2017 FIRENZE 20-11-2016 FOTO FILIPPO RUBIN / LVF

“Sono contenta di tornare in un ambiente che conosco bene e di poter dare una mano a Il Bisonte con l’esperienza in più che ho acquisito in questi due anni – afferma Sorokaite che al Bisonte ha disputato tre stagioni di altissimo livello – Penso che per me sarà molto facile riambientarmi perchè conosco già tutti i meccanismi del club: credo ci siano tutte le possibilità per lavorare al meglio, quando ho saputo che c’era l’opportunità di tornare a Firenze non ci ho pensato troppo e ho accettato“.

L’ex Imoco si riavvicina dunque all’Italia, dopo aver vissuto un anno di alti e bassi nel Sol levante. Tra i suoi obiettivi principali vi sono ovviamente la partecipazione agli Europei e ai Mondiali con la nazionale di Mazzanti. Attualmente, pare che Mingardi l’abbia sopravanzata nel ruolo di vice Egonu. Chissà che vestire l’azzurro del Volley San Casciano non possa essere di buon auspicio per il futuro.

Migliori Bookmakers AAMS