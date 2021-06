Volley, Fefè De Giorgi nominato nuovo CT della nazionale maschile

La conferma arriva dal presidente della FIPAV Manfredi: Fefè De Giorgi è il nuovo commissario tecnico dell’Italvolley maschile. Mazzanti confermato alla guida dell’Italia femminile.

Sarà Ferdinando De Giorgi il nuovo commissario tecnico dell’Italvolley maschile. Lo ha confermato in una nota il presidente della FIPAV Giuseppe Manfredi, parlando del futuro della squadra azzurra dopo le Olimpiadi di Tokyo:

“De Giorgi è la nostra prima scelta – afferma Manfredi – e guiderà la nazionale nel prossimo quadriennio”. De Giorgi diventerà il nuovo allenatore degli azzurri a partire dal prossimo campionato europeo in programma tra il primo e il 9 settembre. Fino ad allora, Giannelli e compagni saranno guidati da Chicco Blengini che, strano incrocio del destino, aveva sostituito proprio De Giorgi sulla panchina della Lube lo scorso 25 febbraio.

De Giorgi, esponente di spicco della “Generazione di fenomeni”, vanta un curriculum di prim’ordine anche in panchina: cinque Coppe Italia, due Scudetti, una Champions e un Mondiale per club con la Lube, oltre a due Coppe Cev, per ricordare solo i trofei più importanti.

Rimosso dalla guida tecnica dei cucinieri lo scorso febbraio, il tecnico pugliese si ripresenta ora sulla scena nelle vesti di nuovo allenatore della nazionale:

“Raccolgo con orgoglio questa opportunità. Felice di salutare tutti in questa nuova veste da CT della Nazionale. Sono emozionato come quando fui convocato per la prima volta con la maglia azzurra”.

Mazzanti confermato alla guida dell’Italvolley femminile

Conferma, invece, per Davide Mazzanti. L’ex allenatore di Conegliano guiderà l’Italia femminile anche nel prossimo quadriennio:

“Voglio ringraziare il presidente Manfredi e il consiglio federale per la fiducia dimostrata. Sono davvero felice di poter guidare ancora la Nazionale femminile”, ha detto il CT ricolmo di soddisfazione.

