Volley, Europei femminili: infortunio per Caterina Bosetti. La sostituirà D’Odorico

Brutta perdita per l’Italia in vista degli Europei di volley femminile: Caterina Bosetti si è infortunata e non potrà prendere parte alla rassegna. La sostituisce Sofia D’Odorico.

Piove sul bagnato per l’Italia di pallavolo femminile, che sta preparando a Roma i campionati Europei nei quali è attesa all’esordio il prossimo 20 agosto, contro la Bielorussia. Diramata ieri la lista delle convocate, coach Mazzanti deve fare già fronte alla prima grande defezione: è Caterina Bosetti, schiacciatrice più esperta presente nel roster, a dare forfait per via di un trauma all’alluce del piede destro riportato durante l’allenamento di ieri.

La giocatrice della Igor Gorgonzola Novara ha affidato ad un post pubblicato su Instagram le proprie sensazioni durante questo momento difficile: “Mi sembra un incubo – esordisce Bosetti – Speravo di scrivere un post diverso tra qualche settimana, dopo gli Europei, ma invece eccomi qui, con il cuore in mano e a pezzi. Mi sono sempre detta “La ruota gira”, e girerà anche per me, prima o poi. Saluto quest’estate in Nazionale con un infortunio che mi terrà fuori per un po’. Sono l’esempio che si torna sempre più forti di prima”, conclude la giocatrice.

Messa da parte l’amarezza per la perdita di Bosetti, coach Mazzanti ha dovuto aggiornare la lista delle convocate ai prossimi Europei. Sarà Sofia D’Odorico, ex schiacciatrice di Trento il prossimo anno a Novara, a prendere il posto della sua attuale compagna di squadra. La D’Odorico ha già disputato una buona VNL agli ordini di coach Giulio Cesare Bregoli, e ora avrà l’opportunità di misurarsi su un palcoscenico prestigioso come quello dei campionati Europei, entrando a far parte di quella che può considerarsi l’Italia “titolare”.

