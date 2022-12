Volley, dodicesimo turno di Serie A1 e Superlega: Scandicci per avvicinarsi alla vetta. Perugia per continuare a correre

Volley, vigilia del dodicesimo turno in Serie A1 femminile e Superlega maschile: assente Conegliano, impegnata nel Mondiale per club, Scandicci prova ad avvicinare la vetta. L’inarrestabile Perugia attesa all’esame Vero Volley.

Tutto pronto per il dodicesimo turno della Serie A1 femminile e Superlega maschile. I massimi campionati sono ormai giunti al giro di boa, ed è ora di tirare le prime somme. È stata una settimana di brio per il volley italiano, che ha festeggiato il titolo mondiale conquistato da Perugia nella finale tutta tricolore contro Trentino, ma attende anche i risvolti dell’avventura che l’Imoco Volley sta vivendo in Turchia, per poter festeggiare un eventuale doppio trionfo iridato.

Proprio Conegliano sarà la grande assente di questa dodicesima giornata, che vede in Bergamo-Scandicci il proprio piatto forte. Le toscane, seconde in classifica, affrontano la formazione orobica, sorpresa in positivo di questo torneo. Partenio e compagne si godono il sesto posto in classifica, e sono pronte ad affrontare la squadra capace di espugnare il Palaverde 0-3, e che tenterà di avvicinarsi maggiormente alla vetta.

Vetta cui ambiscono anche Novara e Milano. La squadra di Lavarini, dopo alcuni passi falsi, sembra aver ritrovato la rotta: esordio in Champions vincente contro il Postdam, e vittoria nel big match, proprio contro le meneghine, settimana scorsa. Al Palaigor arriva una Vallefoglia implicata nella lotta salvezza, anche se il netto 3-0 su Perugia ha messo la squadra marchigiana a riparo dalle zone calde della classifica.

Impegnata sul difficile campo del Bisonte Firenze la squadra di Gaspari, che deve ritrovare i tre punti per rimanere in scia delle posizioni che contano. Prova a risalire la china Busto Arsizio, che vuole battere Cuneo per avvicinare le zone nobili della classifica, mentre Chieri, ormai una “big” di questa Serie A1, deve evitare brutte sorprese contro una Perugia arrabbiata che vuole dare una scossa al proprio campionato.

Perugia, campione del mondo, a caccia della dodicesima

Saranno dodici vittorie di fila per Perugia se la squadra di Anastasi battesse la Vero Volley. Gli umbri, freschi campioni del mondo, vanno a caccia dell’ennesimo successo stagionale in un campionato che non ha storia. Segue Modena, che avrà il compito di respingere gli assalti di una Padova in crisi, dopo un buon inizio di stagione, mentre Civitanova dovrà vedersela in casa contro Taranto.

I vicecampioni iridati di Trentino avranno l’arduo compito di smorzare l’entusiasmo della Ermas Villa Siena, a punti per la prima volta in A1 proprio nello scorso weekend, mentre la sorpresa Verona, terza in classifica, affronta Piacenza in un match dall’alto tasso tecnico, che si preannuncia scoppiettante. Apre la giornata la gara tra Latina e Milano, entrambe squadre a caccia di una vittoria per provare a dare una piega diversa, più ambiziosa, alla propria stagione.