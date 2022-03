Volley, Challenge e Cev Cup femminile e maschile: vittorie per Monza e Scandicci nelle rispettive finali

Volley, finali di Challenge e Cev Cup femminile/maschile: doppia gioia per l’Italia, con Scandicci che supera 3-0 Tenerife, e Monza che si impone sul Tours con analogo punteggio.

Mercoledì ricco di soddisfazioni per la pallavolo europea italiana: se in Champions League abbiamo assistito all’approdo di Trento alle semifinali, con Civitanova che ha sfiorato l’impresa, sono le coppe “minori” ad aver regalato le maggiori gioie.

Sorridono infatti Scandicci e Monza: la squadra di Barbolini, impegnata nella finale di Challenge Cup, ha dominato il Tenerife con un netto 3-0 in trasferta (20-25, 22-25, 15-25). Decisive le bande Natalia (13 punti) e Angeloni, che lascia un turno di riposo a Pietrini, (10 punti). La top scorer, comunque, si conferma essere l’opposto italo-russo Antropova: 20 i punti messi a referto dalla ex Sassuolo, per una Scandicci che ha ora un ottimo margine di vantaggio in vista della gara di ritorno da disputarsi tra una settimana.

Dal profilo Twitter della Savino del Bene Scandicci

Vince anche Monza, 3-0 al Tours (25-19, 25-19, 25-22). La squadra di Eccheli si affida alle schiacciate di Dzavoronok, autore di ben 18 punti nell’arco dell’incontro. Questa vittoria pone i brianzoli in una posizione di vantaggio rispetto alla gara di ritorno. Per entrambe le formazioni italiane sarà sufficiente vincere due set, e potranno dunque aggiungere alla bacheca gli agognati trofei.

Migliori Bookmakers AAMS