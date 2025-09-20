Vlahovic è l’attaccante più prolifico d’Europa in questo avvio di stagione

Vlahovic - Stadiosport.it

L’attaccante della Juventus, Dusan Vlahovic, è al momento il centravanti più prolifico d’Europa.

Secondo una classifica pubblicata da Sky Sport, che ha analizzato i dati dei migliori dieci bomber nei cinque principali campionati europei (Italia, Francia, Spagna, Inghilterra e Germania), il serbo è al primo posto per media minuti/gol.

Con sei reti realizzate dall’inizio della stagione, Vlahovic segna infatti un gol ogni 44,5 minuti, il miglior dato in assoluto nei top 5 campionati.

Alle sue spalle si collocano Harry Kane del Bayern Monaco, con una rete ogni 68 minuti, e Erling Haaland del Manchester City, che chiude il podio con un gol ogni 75 minuti.

Thuram tiene alto il nome della Serie A, ma Vlahovic resta davanti

Nella top 10 trova spazio anche un altro giocatore della Serie A: Marcus Thuram dell’Inter. L’attaccante francese ha segnato 5 gol, con una media di una rete ogni 86,4 minuti, che lo colloca comunque dietro al rivale bianconero.

Le altre sorprese della top ten

La classifica vede al quarto posto una sorpresa assoluta: Fisnik Asllani dell’Hoffenheim, che ha una media di un gol ogni 78,8 minuti.

Quinto posto per Kylian Mbappé del Real Madrid, con una rete ogni 83 minuti. Seguono: