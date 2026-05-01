Pisa – Lecce LIVE Diretta Tv e Streaming Serie A 35° Giornata

Dove vedere Pisa – Lecce in Diretta Tv e Streaming Live, 35° Giornata Serie A, Venerdì 1 Maggio ore 20:45.

Il Pisa si gioca tutto in una notte ed un eventuale passo falso oggi potrebbe segnare la fine del suo percorso in Serie A. La squadra nerazzurra è obbligata a vincere contro il Lecce per tenere viva, almeno per qualche giorno ancora, la speranza di salvezza. In caso di sconfitta, infatti, la retrocessione diventerebbe matematica già al termine della gara in programma stasera al Cetilar Arena.

La situazione del Pisa appare ormai compromessa, con margini ridottissimi per evitare la discesa di categoria. Nonostante ciò, la squadra proverà a sfruttare il fattore campo e l’orgoglio per rimandare un epilogo che sembra già scritto.

Diverso il discorso per il Lecce di Eusebio Di Francesco che arriva a questo scontro diretto con maggiori possibilità di restare in Serie A. I salentini sanno che un risultato positivo potrebbe avvicinarli sensibilmente all’obiettivo salvezza, rendendo questa partita uno snodo fondamentale della stagione.

La sfida tra Pisa e Lecce si presenta quindi come un vero e proprio spareggio, con punti pesantissimi in palio e un destino che potrebbe essere deciso già nei prossimi novanta minuti.

Formazioni Ufficiali di Pisa – Lecce:

PISA (3-5-2): Semper; Bozhinov, Canestrelli, Caracciolo. Leris, Akinsanmiro, Aebischer, Vural, Angori; Moreo, Stojilkovic. Allenatore: Oscar Hiljemark.

LECCE (4-2-3-1): Falcone; Veiga, Siebert, Tiago Gabriel, Gallo; Ngom, Ramadani; Pierotti, Coulibaly, Banda; Cheddira. Allenatore: Eusebio Di Francesco.

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La sfida Napoli – Milan di Lunedì 6 Aprile alle ore 20:45 sarà trasmessa in diretta in esclusiva su DAZN, detentore dei diritti per tutte e 10 le partite di ogni giornata di Serie A, di cui tre in co-esclusiva con Sky Sport.

La telecronaca di Napoli – Milan su DAZN sarà a cura di Pierluigi Pardo, commento tecnico di Massimo Ambrosini.

Per seguire il match basterà scaricare l’App ufficiale di DAZN e sottoscrivere l’abbonamento, con possibilità di visione anche su Smart TV, smartphone, tablet e PC.

Dalla scorsa stagione, con l’arrivo del canale satellitare Zona DAZN (canale 214 di Sky), gli abbonati possono guardare la Serie A anche tramite Sky Calcio. Tuttavia, per accedere a questo servizio resta necessario sottoscrivere un doppio abbonamento sia a Sky Sport che a DAZN, con un sovrapprezzo mensile di 5 euro per gli utenti già iscritti a DAZN.

Come arriva il Pisa:

Pisa in crisi profonda: ultima in classifica e retrocessione sempre più vicina

Dopo il gol subito nel finale contro il Parma, il Pisa resta fanalino di coda della Serie A, con una salvezza che ormai appare legata a un vero e proprio miracolo sportivo. La situazione è critica e il margine di errore è ormai azzerato.

Anche in caso di vittoria nello scontro diretto contro il Lecce, i nerazzurri rischiano comunque la retrocessione matematica. Se infatti la Cremonese dovesse battere la Lazio nel posticipo di lunedì, il destino del Pisa sarebbe segnato con il ritorno immediato in Serie B.

Il club toscano, tornato nella massima serie dopo oltre trent’anni di assenza, si trova ora a un passo da un nuovo fallimento sportivo. Sarebbe infatti la sesta retrocessione nelle ultime otto stagioni disputate in Serie A, un dato che evidenzia tutte le difficoltà storiche nel mantenere la categoria.

Il momento della squadra guidata da Oscar Hiljemark è estremamente negativo. Il Pisa arriva da cinque sconfitte consecutive, con un solo gol segnato, e detiene uno dei peggiori rendimenti tra i principali campionati europei, con il minor numero di vittorie stagionali.

L’impatto dell’allenatore svedese, arrivato a febbraio per cercare di invertire la rotta, non ha portato i risultati sperati. I numeri casalinghi sono altrettanto impietosi: appena due successi in 17 partite interne, un rendimento insufficiente per competere nella corsa salvezza.

Con quattro giornate ancora da disputare, il Pisa è obbligato a fare percorso netto. Tuttavia, anche un filotto di vittorie potrebbe non bastare per evitare la retrocessione, rendendo il finale di stagione una vera e propria corsa contro il tempo e contro ogni previsione.

Come arriva il Lecce:

Lecce, salvezza nelle proprie mani: sfida decisiva contro il Pisa per restare in Serie A

A differenza del Pisa, il Lecce ha ancora il controllo del proprio destino nella corsa alla salvezza in Serie A. I salentini puntano a conquistare il quinto anno consecutivo nella massima categoria, ma il finale di stagione si preannuncia tutt’altro che semplice.

La squadra guidata da Eusebio Di Francesco è attualmente appena sopra la zona retrocessione, in piena lotta con la Cremonese, che occupa il terzultimo posto. Nell’ultima giornata, il Lecce ha ottenuto un pareggio fondamentale contro l’Hellas Verona, uno 0-0 che, pur non essendo una vittoria, mantiene i giallorossi in una posizione leggermente favorevole.

Il punto conquistato al Bentegodi consente al Lecce di avere un piccolo vantaggio: nelle ultime quattro giornate basterà infatti ottenere gli stessi risultati della Cremonese per restare in Serie A. Tuttavia, la forma recente non è incoraggiante, con appena due punti raccolti nelle ultime sei partite e una produzione offensiva estremamente limitata.

I numeri in attacco sono tra i più preoccupanti del campionato. Il Lecce ha segnato soltanto due gol nelle ultime sei gare e, più in generale, appena 10 reti su azione in tutta la stagione. L’assenza di un vero bomber si riflette anche in un dato curioso: gli ultimi otto gol in campionato sono stati realizzati da otto giocatori diversi.

Tra questi figura anche Nikola Stulic, attaccante serbo che a dicembre firmò il gol decisivo proprio contro il Pisa allo Stadio Via del Mare. Una nuova rete del centravanti potrebbe rivelarsi fondamentale anche nella sfida di questa settimana, regalando ossigeno e speranza ai tifosi giallorossi.

Pronostico Pisa-Lecce: partita da Under e X2

La sfida tra Pisa e Lecce si preannuncia estremamente equilibrata e tesa, con entrambe le squadre accomunate da un dato evidente: una grande difficoltà a trovare la via del gol. Parliamo infatti di due degli attacchi meno prolifici tra i principali campionati europei, fattore che rende probabile una gara decisa da un singolo episodio.

Il pronostico più plausibile vede il Pisa imporsi per 1-0, sfruttando magari una situazione da calcio piazzato. Non è un caso che entrambe le squadre abbiano realizzato oltre la metà delle proprie reti proprio su sviluppi da fermo, segnale di una manovra offensiva poco incisiva ma comunque capace di colpire in momenti chiave.

In una partita dove ogni errore può risultare decisivo, sarà fondamentale la gestione dei dettagli: marcature, palle inattive e concentrazione difensiva. Il Pisa potrebbe trovare proprio da queste situazioni l’episodio giusto per portare a casa tre punti che, pur non cambiando probabilmente il destino finale, permetterebbero di rimandare la retrocessione.

Al contrario, una sconfitta rischierebbe di avere un peso enorme per il Lecce, ancora pienamente coinvolto nella lotta salvezza e con margini sottilissimi rispetto alle dirette concorrenti. Una gara da dentro o fuori, dove anche un solo gol può cambiare completamente gli equilibri della stagione.