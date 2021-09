Villarreal-Atalanta dove vederla in TV e diretta Streaming: orario e formazioni 14-9-2021

Dove vedere in diretta tv e streaming e le probabili formazioni di Villareal-Atalanta, match della prima giornata del girone F di Champions League. La partita si giocherà martedì 14 settembre alle 21:00 al El Madrigal di Villareal.

Inizia l’avventura europea dell’Atalanta. La Dea esordirà in trasferta con il Villareal, vincitore della scorsa edizione di Europa League. Gli spagnoli non hanno iniziato benissimo in campionato, totalizzando 3 pareggi in 3 partite. La squadra di Unai Emery si è ritrovata in prima fascia e ha pescato la squadra di Gian Piero Gasperini che vorrà iniziare nel migliore dei modi la propria avventura.

L’Atalanta poteva sicuramente pescare di peggio, nonostante la posizione di terza fascia. Il Villareal era sicuramente la meno rischiose tra le prime con gli orobici che sognano di approdare almeno agli ottavi come successo due anni fa. Gasperini, però, potrebbe fare a meno di alcuni giocatori importanti.

Villareal-Atalanta: le ultimissime sulle formazioni

Il Villareal entrerà in campo con un 4-4-2. A porta Rulli mentre la difesa prevede Mandi e l’ex Napoli Albiol e sulle fasce possibile lo schieramento di Foyth e Pedraza. Per il centrocampo Trigueros saranno come centrali Capoue mentre Moi Gomez e A Moreno sulle corsie esterne. In attacco Emery si affida a Dia ma soprattutto al bomber Gerard Moreno.

L’Atalanta con il consueto 3-4-2-1. L’Atalanta schiererà un 3-4-2-1. A difendere i pali il neoacquisto Musso e davanti a lui la difesa che potrebbe prevedere da Toloi, Demiral e Djimsiti. A centrocampo Gasperini gioca le carte Pessina e Freuler e sugli esterni Maehle e Zappacosta. Per l’attacco sulla trequarti dovrebbe esserci Ilicic. Per le punte, si spera in un recupero di Muriel così come anche Zapata. Dovrebbe giocare, però, Malinovskyi.

Villareal-Atalanta: probabili formazioni

VILLARREAL (4-4-2): Rulli; Foyth, Mandi, Albiol, Pedraza; Moi Gomez, Trigueros, Capoue, A Moreno; Dia, Gerard Moreno.

ATALANTA (3-4-2-1): Musso; Toloi, Demiral, Djimsiti; Maehle, Pessina, Freuler, Zappacosta; Ilicic, Malinovskyi; Zapata.

Dove seguire il match

Partita: Villareal-Atalanta

Data: 14 settembre

Orario: 21:00

Streaming: Sky

La partita Atalanta-Villareal, valevole per la prima giornata del Girone F, si giocherà martedì 11 settembre alle 21:00 a El Madrigal. L’incontro sarà visibile su Sky e anche sull’app SkyGo scaricabile per smartphone, PC e tablet.

Precedenti e statistiche

Le due squadre non si sono mai affrontate nel corso della loro storia. Le uniche spagnole che l’Atalanta ha affrontato in Europa sono state il Valencia agli ottavi di Champions League nell’edizione 2019-20. Poi anche il Real Madrid nella scorsa edizione.

